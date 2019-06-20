Общество

сегодня, 15:38

В Липецкой области проводились антитеррористические учения

6 673
#учения
В Липецкой области проводились антитеррористические учения

В Липецкой области 19-20 июня проводились плановые тактико-специальные учения «Рельеф-2019», в ходе которых отрабатывались действия по пресечению террористического акта. Учения прошли в два этапа - 19 и 20 июня на территории Краснинского района. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Липецкой области, в учениях приняли участие более четырехсот сотрудников подразделений региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ЦССИ ФСО, представители Управления здравоохранения  Липецкой области, органов власти региона.  

По сценарию учений, в Липецкую область прибыла группа из пяти человек для совершения террористического акта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса региона. После обнаружения условных террористов и попытки их задержания, злоумышленники оказывают вооруженное сопротивление и скрываются в лесном массиве заповедника «Галичья гора».   

Руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Липецкой области полковником Владимиром Овчинниковым принято решение о введении на территории ряда населенных пунктов Краснинского района режима контртеррористической операции (КТО). Для проведения КТО в район была направлена группировка регионального оперативного штаба, которая в течение двух дней располагалась в полевых условиях и отрабатывала поступающие вводные в обстановке, максимально приближенной к боевой. Для поиска террористов в труднодоступных местах лесного массива и эвакуации пострадавших привлекался вертолет авиации ФСБ России. 

В ходе учений руководителем ОШ принято решение о проведении оперативно-боевого мероприятия, в ходе которого террористы были обезврежены. Угроза совершения диверсионно-террористического акта ликвидирована.  


6 673
#учения

Комментарии (6)

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Магомед Хабуев

32 минуты назад
А разве в Липецке есть террористы?Ведь нас Путин всех победил в Сирии на дальних подступах,а те,кого не победил-с поросячьим визгом убегали после блокировки Telegram,ведь мы больше не можем общаться.Печалька...
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Так

37 минут назад
Энтать, вышел из своей холупы по нужде, гляжу на огород, ползуть ктойнта, я так и подумал, не как ученья каки. По нужде срузу перехотейнасть. В хату зашёл, от греха по дальше, ведь у меня ейнто, барада старческа, ящё за терариста приймуть.
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Жители

сегодня, 16:09
Митинги и население
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Жители

сегодня, 16:08
Убивать
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Жители

сегодня, 16:08
Готовяться *
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срать не пересрать

сегодня, 15:58
пипец заповеднику -все потоптали
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