В Липецкой области проводились антитеррористические учения

В Липецкой области 19-20 июня проводились плановые тактико-специальные учения «Рельеф-2019», в ходе которых отрабатывались действия по пресечению террористического акта. Учения прошли в два этапа - 19 и 20 июня на территории Краснинского района.

Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Липецкой области, в учениях приняли участие более четырехсот сотрудников подразделений региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ЦССИ ФСО, представители Управления здравоохранения Липецкой области, органов власти региона.



По сценарию учений, в Липецкую область прибыла группа из пяти человек для совершения террористического акта на одном из объектов топливно-энергетического комплекса региона. После обнаружения условных террористов и попытки их задержания, злоумышленники оказывают вооруженное сопротивление и скрываются в лесном массиве заповедника «Галичья гора».



Руководителем оперативного штаба - начальником УФСБ России по Липецкой области полковником Владимиром Овчинниковым принято решение о введении на территории ряда населенных пунктов Краснинского района режима контртеррористической операции (КТО). Для проведения КТО в район была направлена группировка регионального оперативного штаба, которая в течение двух дней располагалась в полевых условиях и отрабатывала поступающие вводные в обстановке, максимально приближенной к боевой. Для поиска террористов в труднодоступных местах лесного массива и эвакуации пострадавших привлекался вертолет авиации ФСБ России.



В ходе учений руководителем ОШ принято решение о проведении оперативно-боевого мероприятия, в ходе которого террористы были обезврежены. Угроза совершения диверсионно-террористического акта ликвидирована.





