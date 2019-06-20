Липецкая метательница копья добилась права выступать под нейтральным флагом

Теперь Валерия Кучина может участвовать в международных стартах.

Восходящая «звездочка» липецкой «королевы спорта» 20-летняя метательница копья Валерия Кучина получила возможность выступать в международных соревнованиях.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала имена еще 14-ти российских спортсменов, которые смогут выступать на международной арене под нейтральным флагом. В их числе оказалась и мастер спорта из Липецка Валерия Кучина.

Таким образом, в настоящий момент 81 российский легкоатлет имеет возможность выступать в сильнейших соревнованиях планеты, если сменит свой триколор на олимпийский флаг. В их числе три липчанки – Кучина, Яна Глотова и Елена Коробкина.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему отстранена от международных стартов из-за системы, которая по факту не ограничивала спортсменов в возможности приема допинга.

Валерия Кучина – ученица участницы Олимпийских Игр-2000 в Сиднее Натальи Рощупкиной. В свое время установила юношеский рекорд России в метании копья, в прошлом году стала победительницей первенства России среди молодежи (до 23-х лет) с результатом 52 метра 94 сантиметра. Личный рекорд – 55.55.