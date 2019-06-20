В России

13 минут назад

Эксперты рассказали о рекордном росте мобильного интернет-трафика в России

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Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами. В первом квартале 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем годом ранее, — чуть более 3,3 млрд Гб. Это почти столько же, как за весь 2016 год, свидетельствуют данные Минкомсвязи, с которыми ознакомились «Известия»

С января по март 2019 года мобильный интернет-трафик вырос в 1,5 раза (на 1,1 млрд Гб) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Динамика потребления мобильного интернета противоположна динамике спроса на сотовую голосовую связь. Как уточняется, продолжительность общения по мобильным телефонам в России за год сократилась почти на 3%. 

По словам гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, на рост объема обмена данными напрямую влияют невысокие цены — как на доступ в Сеть, так и на звонки. 

Как рассказал представитель МТС Алексей Меркутов, увеличению мобильного трафика способствуют его «утяжеление» в связи с повышением качества видео, продолжающийся рост проникновения смартфонов, безлимитные тарифы, развитие интернета вещей и облачных сервисов. 
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