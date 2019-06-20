сегодня, 09:43
27-летняя велосипедистка попала в больницу после столкновения с «Ладой»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1660 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 81.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1286 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Сенсей
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