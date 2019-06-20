27-летняя велосипедистка попала в больницу после столкновения с «Ладой»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 июня в поселке Лев-Толстой в восемь часов утра на улице Коммунистической 45-летний водитель «Лады» столкнулся с 27-летней велосипедисткой. Женщина госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1660 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 81.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1286 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.