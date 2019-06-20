Происшествия

сегодня, 09:43

27-летняя велосипедистка попала в больницу после столкновения с «Ладой»

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#авария #ДТП
27-летняя велосипедистка попала в больницу после столкновения с «Ладой»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 июня в поселке Лев-Толстой в восемь часов утра на улице Коммунистической 45-летний водитель «Лады» столкнулся с 27-летней велосипедисткой. Женщина госпитализирована.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1660 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 81.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1286 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


7 960
#авария #ДТП

Комментарии (7)

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Сенсей

14 минут назад
fue, А чем ты лучше его? Они такие же полноправные участники дорожного движения.
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Сенсей

17 минут назад
Потом эти же бараны садятся за руль и утягивают жизни в нелепых ДТП. Помни, что на велике, что за баранкой одни и те же долбы!
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fue

19 минут назад
велосипедисты хреновы задолбали уже по трассе ездить, бараны
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Зоозащитник

31 минуту назад
дальнобой, ну да, а водятел в это время резко чесал свои яйки и ловил блох..блохастых нынче развелось пруд пруди.
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Даша

34 минуты назад
Мужчина + автомобиль = баран + ворота
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дальнобой

40 минут назад
Небось, велосипедистка резко переезжала по пешеходнику. Таких идиотов пруд пруди!
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Липчанин

54 минуты назад
Женщина + велосипед = обезьяна + гроб
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