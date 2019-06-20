Стала известна причина перекрытия Набережной на выпускной

Приходить праздновать можно, приезжать - нельзя.

25 июня, в день городского праздника «Липецкие зори», с 18 часов перекроют въезд на Набережную. Это ограничение не связано непосредственно с праздником выпускников, который пройдет на Соборной площади. Перекрытием Набережной городские власти хотят предупредить травмоопасные ситуации.



- По опыту прошлых лет в день «Липецких зорь» на Набережной собираются те, кто выпустился из школы в прошлые годы. Зачастую туда приезжают на автомобилях и устраивают гонки; тем временем по парковке ходят множество людей. Ненароком кто-то может получить серьезную травму, попасть под колеса. Для того, чтобы этого не допустить, полиция и автоинспекция обратились в администрацию Липецка с просьбой перекрыть въезд на Набережную 25 июня с 18.00 и до утра 26 июня, - рассказали GOROD48 в мэрии Липецка, уточнив, что для пешеходов доступ будет свободен.



Напомним, праздник выпускников «Липецкие зори» начнется на Соборной площади 25 июня в 19:30. Целый час будет длиться пре-пати: выпускники смогут пообщаться друг с другом, сделать снимки в фотозонах. В 20:30 начнется официальная часть праздника, который завершится салютом.