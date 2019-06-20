Общество

30 минут назад

В центре Липецка на время шествия «Свеча памяти» остановят движение транспорта

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#транспорт
В центре Липецка на время шествия «Свеча памяти» остановят движение транспорта


21 июня в Липецке пройдет акция «Свеча памяти» посвященная жертвам Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут от Соборной площади к площади Героев.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на время шествия, с 21.00 до 23.00, на улицах Зегеля, Гагарина, площадях Плеханова и Героев ограничат движение транспорта

На указанных участках улично-дорожной сети будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб. 


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#транспорт

Комментарии (1)

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???

12 минут назад
А нельзя помнить по - человечески? Обязательно показушно, с песнями и плясками? ПИАР - ассы чёртовы, вы же на крови наших дедов пируете!!! Бог накажет!
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