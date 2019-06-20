В центре Липецка на время шествия «Свеча памяти» остановят движение транспорта

21 июня в Липецке пройдет акция «Свеча памяти» посвященная жертвам Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут от Соборной площади к площади Героев.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на время шествия, с 21.00 до 23.00, на улицах Зегеля, Гагарина, площадях Плеханова и Героев ограничат движение транспортаНа указанных участках улично-дорожной сети будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Ограничение не распространяется на транспортные средства экстренных оперативных служб.