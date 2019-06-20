Мини-футбольный клуб серьезно укрепил состав, но расстался с главным тренером

Кто будет новым наставником команды, пока нее сообщается.

Липецкий мини-футбольный ЛКС в отличие от своего собрата из большого футбола «Металлурга» в последние дни буквально кипит трансферными новостями.

И это при том, что сезон в мини-футболе начнется только в сентябре. О переходе в липецкую дружину «звездных» игроков Романа Адамова и Вадима Цая (последний выступал даже за сборную России) GOROD48 уже сообщал.

Религиозный лидер «Дельты»

Сегодня настал через очередных новостей. Клуб анонсировал подписание соглашения с одним из лидеров астраханской «Дельты» Джабраилом Алхановым.

Уроженец города Аркадак Саратовской области имеет опыт выступления в Суперлиге в сезоне-2016/17 в составе «Прогресса» из Глазова – в том сезоне команда из Удмуртии сенсационно добралась до ¼ финала сильнейшей лиги страны. Затем был один сезон в саратовской «Волге» и минувший чемпионат в составе «Дельты», в которой Алханов выходил в первой «четверке» и наколотил в Высшей лиге и Кубке России полтора десятка голов.

Любопытный факт: в «Прогрессе» Алханов выступал под другим именем – Джумбер. Но затем официально сменил его на Джабраил, объяснив это религиозными соображениями.







Джабраил Алханов в Астрахани был кумиром.

Костяк из местных воспитанников сохранен

Не забывает ЛКС и о «старой гвардии», а именно об игроках прежнего состава. Как сообщил GOROD48 генеральный директор клуба Руслан Куркин, сегодня днем были продлены трудовые соглашения со старожилом команды, выступающим в ней с момента создания (еще с любительских соревнований) в прошлом лучшим игроков Высшей лиги сезона-2012/13 Максимом Истоминым, Александром Ролдугиным и ельчанином Андреем Хромых. Ролдугина в прошлом сезоне тренеры называли «самым прогрессирующим игроком ЛКС», а Хромых кроме нашего клуба имеет опыт выступления в Высшей лиге за столичный «МосПолитех».







Ролдугин, Истомин, Хромых (слева направо)

Вечером к этой «теплой компании» присоединился и 21-летний саратовский «легионер» Анар Шакиев, автор победного «дубля» в домашнем матче со столичным «МосПолитехом» (3:2) и хет-трика в Москве в ворота «Красной Гвардии» (6:0).







Анар Шакиев

Чуть раньше подписали новые договоры с клубом Сергей Афанасов и лучший бомбардир прошлого сезона (19 голов) Павел Назаров.







Афанасов (слева) и Назаров.

Добавим, что за исключением Шакиева, все остальные игроки являются уроженцами Липецкой области.

- Это не все игроки из прежнего состава, с которыми мы планируем продлить соглашение. Просто каждую кандидатуру мы тщательно обсуждаем. Если по кому-то будут вопросы, дадим шанс проявить себя на тренировочных сборах.

Тренерский вопрос

Есть еще одна новость из стана мини-футбольного клуба, но она скорее тревожная. Клуб расторг соглашение с главным тренером Алексеем Степановым по обоюдному согласию.

Напомним, что Степанов принял ЛКС минувшей зимой, перейдя из «Ухты», сумел стабилизировать игру и привел команду к приличному для дебютанта 9-му месту в Высшей лиге. ЛКС уже объявил о прекращении трудовых отношений с тренером в своих социальных сетях и пожелал ему дальнейших успехов.

При этом в круге пока держат паузу и обещают приятно удивить кандидатурой преемника Степанова.

Использованы фото АМФР и МФК «ЛКС».