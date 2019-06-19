Общество

сегодня, 16:31

В центре Липецка затопило цоколь административного здания

2 907
#потоп
В центре Липецка затопило цоколь административного здания

Сегодня затопило цокольный этаж административного здания по улице Зегеля,2.

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Первыми забили тревогу владельцы магазина, который находится как раз на цокольном этаже. Из-за внезапного прихода воды в негодность пришло оборудование и дорогая одежда. До сих пор в магазине невозможно включить электричество, так как вода полностью не ушла.

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Вместе с магазином затопленными оказались подвальные помещения соседних организаций. 

По словам работников пострадавших от потопа организаций, вода появилась еще в субботу – начали набухать полы.  Обращение в аварийную службу не помогло. Сегодня вода потекла потоком, и только тогда появились сотрудники коммунальной службы. Они перекрыли воду в колодце на улице Интернациональной. 

Получить оперативный комментарий от ресурсоснабжающей организации не удалось. 

2 907
#потоп

Комментарии (2)

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Зегеля

39 минут назад
Сегодня ночью что-то откачивали на дороге у 28 дома. А может наоборот что- то закачивали?
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Олень

45 минут назад
это прорыв!
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