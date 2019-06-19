В центре Липецка затопило цоколь административного здания

Сегодня затопило цокольный этаж административного здания по улице Зегеля,2.

Первыми забили тревогу владельцы магазина, который находится как раз на цокольном этаже. Из-за внезапного прихода воды в негодность пришло оборудование и дорогая одежда. До сих пор в магазине невозможно включить электричество, так как вода полностью не ушла.Вместе с магазином затопленными оказались подвальные помещения соседних организаций.По словам работников пострадавших от потопа организаций, вода появилась еще в субботу – начали набухать полы. Обращение в аварийную службу не помогло. Сегодня вода потекла потоком, и только тогда появились сотрудники коммунальной службы. Они перекрыли воду в колодце на улице Интернациональной.Получить оперативный комментарий от ресурсоснабжающей организации не удалось.