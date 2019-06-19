У руководителя следственного управления СК России по Липецкой области новый заместитель

Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области назначен полковник юстиции Муратов Вадим Михайлович. Соответствующий документ подписан 19 июня.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Вадим Муратов родился 17 октября 1980 года в Уварском районе Тамбовской области. Окончив в 2002 году вуз по специальности "юриспруденция", был принят следователем в Уваровскую межрайонную прокуратуру Тамбовской области. Спустя два года переведен на должность старшего следователя прокуратуры Тамбовского района, с декабря 2004 года по декабрь 2007 года работал следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел. Занимал должности старшего прокурора отдела Управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью прокуратуры области, заместителя прокурора Ленинского района города Тамбова.



С 2011 года в системе Следственного комитета Российской Федерации на должностях заместителя и первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.



Имеет ведомственные награды: медали - "За безупречную службу" II, III степеней, "За отличие", "За усердие в службе","300 лет первой следственной канцелярии России".



