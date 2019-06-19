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У руководителя следственного управления СК России по Липецкой области новый заместитель
Приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации первым заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области назначен полковник юстиции Муратов Вадим Михайлович. Соответствующий документ подписан 19 июня.
С 2011 года в системе Следственного комитета Российской Федерации на должностях заместителя и первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области.
Имеет ведомственные награды: медали - "За безупречную службу" II, III степеней, "За отличие", "За усердие в службе","300 лет первой следственной канцелярии России".
Зритель
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Серега
л-а
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ВИКТОР БУРЯКОВ