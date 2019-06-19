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39 минут назад

Дочь Алсу спела в дуэте с финалистом шоу «Голос. Дети»

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#Алсу #Первый канал #Голос

Юные артисты представили песню про любовь.

Дочь певицы Алсу, участница проекта "Голос.Дети", Микелла Абрамова представила в Instagram композицию, записанную вместе с финалистом скандального шоу Ержаном Максимом. Ролик набрал уже три десятка тысяч просмотров и почти 700 комментариев.



Пользователи разделились на два лагеря. Большинство из них благосклонно отнеслись к песне, тогда как некоторые раскритиковали вокальные партии. Помимо этого, в комментариях напомнили о скандале с накруткой голосов на «Голосе», отмечает «Лента.ру».

Шоу "Голос. Дети" оказалось в центре громкого скандала после завершения шестого сезона. В финале, который Первый канал показал 26 апреля, победу одержала десятилетняя Микелла Абрамова, дочь известной певицы Алсу. Итоги голосования возмутили общественность, пользователи соцсетей стали писать о фальсификациях.

Первый канал начал проверку, к которой привлек международную компанию Group-IB. Как выяснили эксперты, накрутки в пользу Абрамовой действительно имели место. Первый канал аннулировал результаты финала и объявил, что проведет спецвыпуск. Абрамова отказалась в нем участвовать.

Спецвыпуск вышел в эфир 24 мая. В итоге Эрнст объявил победителями конкурса всех финалистов, включая и дочь Алсу. Каждый из них получил по миллиону рублей. Микелла свой приз отдала на благотворительность.
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#Алсу #Первый канал #Голос

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