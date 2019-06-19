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49 минут назад

Дорожники нарисовали 30 км двойной сплошной полосы

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#дороги #разметка
Дорожники нарисовали 30 км двойной сплошной полосы

Но смогли потом объяснить — зачем.

Автолюбители из Воронежа в социальных сетях пожаловались на то, что на трассе на Нововоронеж нанесена "сплошная" протяженностью в 40 километров. Разметка не позволяет водителям сделать ни обгон, ни разворот. По словам очевидцев, водителям приходится обгонять других участников дорожного движения по обочине, что не способствует безопасности. Новую разметку нанесли на прошлой неделе без согласования с ГИБДД, пишет «Лента.ру».

Отделить встречные полосы на трассе «Воронеж – Нововоронеж» было необходимо, уверены дорожники. Об этом «Вести Воронеж» сообщил руководитель регионального «Территориального дорожного агентства» Евгений Чернышов. С каждым годом ситуация на почти 30-километровом участке только ухудшалась: рост транспортного потока, улучшение технических характеристик машин и увеличение скоростей приводили всё к большему количеству ДТП.

Дорожники обещают учесть отзывы автомобилистов.
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#дороги #разметка

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