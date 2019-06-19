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сегодня, 14:02
Дело о крушении «Боинга» отправляют в суд
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Крушение авиалайнера произошло в Донбассе в 2014 году.
Родные погибших при аварии MH17 назвали сроки начала судебного процесса, пишет РБК. Расследование стартует в марте следующего года, рассказали со ссылкой на данные Объединенной следственной группы родственники жертв авиакатастрофы. Среди подозреваемых, по их данным, — четыре человека.
Тем временем группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ), уточняют «Ведомости».
Самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777–200 находились 380 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов, напоминает «Коммерсант».
Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.
Расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 проходило без участия России, хотя она с самых первых дней трагедии была готова стать его частью, а обсуждать новые данные международной следственной группы до их публикации нет смысла, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Тем временем группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ), уточняют «Ведомости».
Самолет был сбит ракетой над территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малазийского Boeing 777–200 находились 380 пассажиров, большинство из которых были гражданами Нидерландов, напоминает «Коммерсант».
Окончательные итоги пока не подведены, следователи продолжают работу. По предварительным выводам, лайнер был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. Москва какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.
Расследование обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17 проходило без участия России, хотя она с самых первых дней трагедии была готова стать его частью, а обсуждать новые данные международной следственной группы до их публикации нет смысла, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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