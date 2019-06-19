В России

6 минут назад

Полицейского уволили за видео с авиакатастрофой в «Шереметьево»

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#Шереметьево
Полицейского уволили за видео с авиакатастрофой в «Шереметьево»

Сотрудники линейного выложили в Сеть записи с камер наблюдения со своими комментариями.

Двух капитанов полиции из Линейного управления МВД в аэропорту Шереметьево, записавших и распространивших видео катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100, наказали за неэтичный поступок. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевский на своей странице в Facebook, пишет «Лента.ру». Один из сотрудников полиции отправил сделанное видео катастрофы по мессенджеру WhatsApp своим знакомым.Так видео, на котором за кадром комментируется под смех все происходящее, оказалось в Интернете.В результате запись "вызвала широкий общественный резонанс с негативными последствиями".

В МВД подтвердили информацию об увольнении полицейского после утечки видеозаписи крушения SSJ-100 в Шереметьево, сообщает НТВ. «По результатам проведенной управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу служебной проверки в отношении сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево, снимавших и комментировавших видео горящего лайнера Superjet 100, один полицейский линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево уволен из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Второму объявлено дисциплинарное взыскание в виде выговора».

Напомним, что вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево во время посадки загорелся самолет «Superjet 100». Из 78 человек, находившихся на борту лайнера, 41 - погиб.
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#Шереметьево

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