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11 минут назад

Второй пошел: защитник «Металлурга» Глеб Подковыров подался на «Запад»

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#Футбол #"Металлург"
Второй пошел: защитник «Металлурга» Глеб Подковыров подался на «Запад»

«Бронзовый» состав продолжает терять бойцов.

Липецкий «Металлург» понес существенную кадровую потерю в межсезонье: команду покинул защитник Глеб Подковыров, бывший одним из лучших игроком минувшего «бронзового» сезона.

Футболист не просто отправился на просмотр, а уже успел заключить контракт на один год с командой группы «Запад» второго дивизиона «Энергия-Луки» из Великих Лук.

Великие Луки – древний (известен с 1166 года) город в Псковской области, заметный на футбольной карте страны только тем, что там в свое время начинал карьеру будущий победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев. В минувшем сезоне «Энергия Луки» заняла скромное 9-е место на «Западе», а в ближайшем чемпионате ставит цель финишировать в «пятерке» сильнейших.

В минувшем сезоне Глеб Подковыров провел за «сталеваров» 22 матча в чемпионате и 3 – в Кубке в которых забил три гола. Два его мяча стали победными и позволили «Металлургу» обыграть волгоградский «Ротор-2» - 3:2 и столичное «Строгино» - 1:0. Всего Подковыров за 5 сезонов провел в нашей команде 85 игр и отметился 5-ю голами.

Любопытно, что Глеб – идеально подходит под все критерии, которые требуют для игры в «Металлурге»: он – местный воспитанник, да к тому же молод – 23 года. Однако предпочел уехать, поскольку по его словам, в новой команде ему предложили лучше, чем в родном клубе.

Напомним, что на просмотр в клуб ФНЛ «Мордовию» отправился и лучший бомбардир «сталеваров» Николай Иванников, у которого кроме этого есть варианты в Тольятти и Брянские. Он тоже был бы «эталонным «сталеваром» - коренной липчанин, возраст 28 лет.

Таким образом, «бронзовая команда» потихоньку разбегается. Может быть, что-то изменится в липецком футболе после обещания врио губернатора области Игоря Артамонова увеличить финансирование клуба. Ответы на многие вопросы может дать Совет учредителей клуба, который намерен собраться в пятницу, 21 июня.

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#Футбол #"Металлург"

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