В мире

17 минут назад

Ученые нашли новое необычное свойство йогурта

58
#йогурт #рак
Ученые нашли новое необычное свойство йогурта

Мужчинам стоит обратить особое внимание на этот продукт.

Ученые Вашингтонского университета (США) выяснили, что еженедельное употребление в пищу двух и более порций йогурта снижает риск появления опухолей кишечника у мужчин. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 18 июня на сайте EurekAlert.

Исследователи проанализировали данные о развитии различных типов аденом и рационах питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин, пишет «Лента.ру». Всем участникам была проведена эндоскопия нижнего отдела кишечника в период с 1986 по 2012 год. Каждые четыре года добровольцы предоставляли подробную информацию о своем образе жизни и диете, включая уровень потребления йогурта.

В период исследования (с 1986 года по 2012 год) у мужчин развилось 5811 аденом, у женщин - 8116. Как выяснилось, у представителей сильного пола, которые употребляли хотя бы две порции йогурта в неделю, вероятность развития аденомы, которая с высокой вероятностью могла стать злокачественной, была на 26% ниже. По сравнению с мужчинами, которые не ели йогурт, уточняет «Российская газета».

Ученые предполагают, что одним из объяснений положительного влияния йогурта может быть то, что бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые встречаются в йогурте с пробиотиками, могут снизить в кишечнике количество химических веществ, вызывающих рак. Однако здесь необходимы дальнейшие исследования.
58
#йогурт #рак

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Украина нанесла удар по Донецку
#Донбасс #Украина
Украина нанесла удар по Донецку

41 минуту назад

В мире
Туристов могут заставить платить за выезд из Вьетнама
Туристов могут заставить платить за выезд из Вьетнама

16.06.2019 11:55

В мире
20-летняя девушка умерла от поцелуя с любимым парнем
20-летняя девушка умерла от поцелуя с любимым парнем

16.06.2019 11:51

В мире
США атаковали вирусами энергосистему России
США атаковали вирусами энергосистему России

16.06.2019 10:49

В мире
Индия вводит пошлины на американские товары
Индия вводит пошлины на американские товары

16.06.2019 08:22

В мире
Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского пояса IBF

16.06.2019 07:58

В мире