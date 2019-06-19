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17 минут назад
Ученые нашли новое необычное свойство йогурта
Мужчинам стоит обратить особое внимание на этот продукт.
Ученые Вашингтонского университета (США) выяснили, что еженедельное употребление в пищу двух и более порций йогурта снижает риск появления опухолей кишечника у мужчин. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 18 июня на сайте EurekAlert.
Исследователи проанализировали данные о развитии различных типов аденом и рационах питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин, пишет «Лента.ру». Всем участникам была проведена эндоскопия нижнего отдела кишечника в период с 1986 по 2012 год. Каждые четыре года добровольцы предоставляли подробную информацию о своем образе жизни и диете, включая уровень потребления йогурта.
В период исследования (с 1986 года по 2012 год) у мужчин развилось 5811 аденом, у женщин - 8116. Как выяснилось, у представителей сильного пола, которые употребляли хотя бы две порции йогурта в неделю, вероятность развития аденомы, которая с высокой вероятностью могла стать злокачественной, была на 26% ниже. По сравнению с мужчинами, которые не ели йогурт, уточняет «Российская газета».
Ученые предполагают, что одним из объяснений положительного влияния йогурта может быть то, что бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые встречаются в йогурте с пробиотиками, могут снизить в кишечнике количество химических веществ, вызывающих рак. Однако здесь необходимы дальнейшие исследования.
Исследователи проанализировали данные о развитии различных типов аденом и рационах питания у 32 606 мужчин и 55 743 женщин, пишет «Лента.ру». Всем участникам была проведена эндоскопия нижнего отдела кишечника в период с 1986 по 2012 год. Каждые четыре года добровольцы предоставляли подробную информацию о своем образе жизни и диете, включая уровень потребления йогурта.
В период исследования (с 1986 года по 2012 год) у мужчин развилось 5811 аденом, у женщин - 8116. Как выяснилось, у представителей сильного пола, которые употребляли хотя бы две порции йогурта в неделю, вероятность развития аденомы, которая с высокой вероятностью могла стать злокачественной, была на 26% ниже. По сравнению с мужчинами, которые не ели йогурт, уточняет «Российская газета».
Ученые предполагают, что одним из объяснений положительного влияния йогурта может быть то, что бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, которые встречаются в йогурте с пробиотиками, могут снизить в кишечнике количество химических веществ, вызывающих рак. Однако здесь необходимы дальнейшие исследования.