В России
26 минут назад
В России из-за дискриминации изменится процедура присвоения звания старшего лейтенанта
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Нововведение планируют в Министерстве обороны.
Министерство обороны России приняло решение изменить правила присвоения званий «старший лейтенант», чтобы исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.
Новыми правилами определяется, что все выпускники — как военных, так и гражданских вузов — будут получать очередное воинское звание спустя два года службы. Нововведение призвано искоренить дискриминацию выпускников гражданских вузов, так как сейчас действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: выпускники гражданских вузов ждут звания три года, а выпускники военных училищ — два года.
Необходимые соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
Новыми правилами определяется, что все выпускники — как военных, так и гражданских вузов — будут получать очередное воинское звание спустя два года службы. Нововведение призвано искоренить дискриминацию выпускников гражданских вузов, так как сейчас действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: выпускники гражданских вузов ждут звания три года, а выпускники военных училищ — два года.
Необходимые соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
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