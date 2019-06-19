В России

26 минут назад

В России из-за дискриминации изменится процедура присвоения звания старшего лейтенанта

91
#армия
В России из-за дискриминации изменится процедура присвоения звания старшего лейтенанта

Нововведение планируют в Министерстве обороны.

Министерство обороны России приняло решение изменить правила присвоения званий «старший лейтенант», чтобы исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве.

Новыми правилами определяется, что все выпускники — как военных, так и гражданских вузов — будут получать очередное воинское звание спустя два года службы. Нововведение призвано искоренить дискриминацию выпускников гражданских вузов, так как сейчас действуют разные сроки получения звания старшего лейтенанта: выпускники гражданских вузов ждут звания три года, а выпускники военных училищ — два года.

Необходимые соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года.
91
#армия

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