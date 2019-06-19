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34 минуты назад
Киркоров в самолете: «Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда»
Артист опубликовал в Сети видео посадки авиалайнера.
Филипп Киркоров опубликовал видео из салона самолета, на котором с семьей он возвращался из Болгарии. В этом ролике видно, как борт ударился о посадочную полосу, а потом взлетел обратно для захода на второй круг.
- Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА -МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! - написал артист в своем аккаунте в Instagram.
В авиакомпании S7 Рен-ТВ сообщили, что никакой жесткой посадки не было и опровергли выводы Киркорова. Повторный заход на посадку — необходимая мера при сильном ветре, который был в аэропорту. "На второй круг самолет может уходить по решению КВС. Но никаких инцидентов не было, все в штатном режиме. После этого самолёт произвёл посадку в штатном режиме. Лайнер уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию", сообщили представитель пресс-службы.
- Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 ВАРНА -МОСКВА авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! - написал артист в своем аккаунте в Instagram.
В авиакомпании S7 Рен-ТВ сообщили, что никакой жесткой посадки не было и опровергли выводы Киркорова. Повторный заход на посадку — необходимая мера при сильном ветре, который был в аэропорту. "На второй круг самолет может уходить по решению КВС. Но никаких инцидентов не было, все в штатном режиме. После этого самолёт произвёл посадку в штатном режиме. Лайнер уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию", сообщили представитель пресс-службы.