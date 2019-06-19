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43 минуты назад
Украина нанесла удар по Донецку
Массированная атака произошла рано утром.
Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщил представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.
В ДНР обстрелы были зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов: 162 снаряда калибром 122 миллиметра по окраинам города и 14 мин калибром 120 миллиметров по поселку Васильевка.
- В результате обстрела получил повреждение вентилятор главного проветривания работающей шахты имени Челюскинцев, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – В этот момент в шахте находилось 50 человек. Силами шахтеров удалось запустить скиповый ствол, горнякам удалось подняться на поверхность.
Также огнем со стороны ВСУ повреждены 10 домов по улицам Козлова и Петровского, три газопровода, одна ЛЭП, хозпостройки и автомобиль, уточняет «КП-Донецк».
Напомним, что сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).
В ДНР обстрелы были зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов: 162 снаряда калибром 122 миллиметра по окраинам города и 14 мин калибром 120 миллиметров по поселку Васильевка.
- В результате обстрела получил повреждение вентилятор главного проветривания работающей шахты имени Челюскинцев, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – В этот момент в шахте находилось 50 человек. Силами шахтеров удалось запустить скиповый ствол, горнякам удалось подняться на поверхность.
Также огнем со стороны ВСУ повреждены 10 домов по улицам Козлова и Петровского, три газопровода, одна ЛЭП, хозпостройки и автомобиль, уточняет «КП-Донецк».
Напомним, что сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).