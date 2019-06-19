В мире

43 минуты назад

Украина нанесла удар по Донецку

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#Донбасс #Украина
Украина нанесла удар по Донецку

Массированная атака произошла рано утром.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли массированный артиллерийский удар по окраинам и пригороду Донецка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщил представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

В ДНР обстрелы были зафиксированы с 4:15 до 8:00 утра. Всего украинские силовики выпустили более 170 мин и снарядов: 162 снаряда калибром 122 миллиметра по окраинам города и 14 мин калибром 120 миллиметров по поселку Васильевка.

-  В результате обстрела получил повреждение вентилятор главного проветривания работающей шахты имени Челюскинцев, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). – В этот момент в шахте находилось 50 человек. Силами шахтеров удалось запустить скиповый ствол, горнякам удалось подняться на поверхность.

Также огнем со стороны ВСУ повреждены 10 домов по улицам Козлова и Петровского, три газопровода, одна ЛЭП, хозпостройки и автомобиль, уточняет «КП-Донецк».

Напомним, что сейчас в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).
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#Донбасс #Украина

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