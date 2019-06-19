Общество

40 минут назад

851 липчанин может быть ограничен в выезде за границу по причине задолженности за капремонт

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#ФКР
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851 липчанин может быть ограничен в выезде за границу по причине задолженности за капремонт

Фонд капитального ремонта Липецкой области рекомендует жителям региона за несколько недель до зарубежной поездки проверять возможное наличие задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.

За прошедший период 2019 года, в связи с отказом от добровольного исполнения судебных решений, специалисты Фонда капитального ремонта подали 851 заявление об ограничении права выезда граждан за границу Российской Федерации. Такие заявления направляются в случае наличия задолженности более 10 тыс. рублей.

Проверить наличие задолженности можно в личном кабинете на сайте Фонда капитального ремонта Липецкой области или посредством сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления судебных приставов. Здесь можно по фамилии, имени, отчеству, дате рождения получить общедоступную информацию об исполнительном производстве. В случае выявления задолженности оплатить ее можно также на сайте, не выходя из дома. Тем гражданам, которым все же удобнее оплачивать по квитанции, можно осуществить оплату в любой кредитной организации по квитанции, распечатанной с сайта судебных приставов, либо личного кабинета на сайте Фонда.

Фонд капитального ремонта Липецкой области напоминает, что взыскание задолженности ведется в интересах граждан, которые своевременно уплачивают взносы, ведь уровень собираемости напрямую влияет на темпы реализации программы капитального ремонта.

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246
#ФКР
1

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