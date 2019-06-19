Общество

12 минут назад

SMS-ка обошлась в 100 000 рублей

1 331
#спам #реклама #штраф
SMS-ка обошлась в 100 000 рублей

Абонент пожаловался в УФАС на спам.

Липецкий УФАС постановил наложить штраф в 100 000 рублей на распространителя телефонного спама. Взыскание наложено на компанию «Девино Телеком».

Причиной для разбирательства стала жалоба липчанина. Мужчина прошлым летом получил на свой мобильный SMS с текстом «C 10 по 31 августа скидка на всё 12%. Подробности в магазине», но своего согласия на получение подобных сообщений абонент не давал. Данный способ распространения рекламной информации содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе». За защитой своих интересов липчанин обратился в антимонопольную службу региона. УФАС провел проверку и установил авторов спама.

Также установлено, что территориальными органами ФАС России ООО «Девино Телеком» неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе».
1 331
#спам #реклама #штраф

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это я

3 минуты назад
А медцентры липовые которые звонят на личный номер? их когда задуют?
ответить

Еще в рубрике

Из-за дождей и прохлады клещи снизили активность в Липецкой области
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма
1
Из-за дождей и прохлады клещи снизили активность в Липецкой области

37 минут назад

Общество
Пивные в жилых домах Липецка могут оказаться вне закона
#Игорь Артамонов #пиво
19
Пивные в жилых домах Липецка могут оказаться вне закона

сегодня, 07:52

Общество
По улицам Ельца поплыл старый асфальт
#гроза
2
По улицам Ельца поплыл старый асфальт

сегодня, 07:27

Общество
Липецкая вечЁрка: «дойные коровы», новый пляж и та самая подстанция
#обзор #события #вечёрка
9
Липецкая вечЁрка: «дойные коровы», новый пляж и та самая подстанция

вчера, 20:19

Общество
В администрации области инвесторов поделили на «собак», «дойных коров» и «трудных детей»
#инвестиции
77
В администрации области инвесторов поделили на «собак», «дойных коров» и «трудных детей»

вчера, 17:24

Общество
Картель «наварил» на липецкой медицине 85 млн рублей
#картель
24
Картель «наварил» на липецкой медицине 85 млн рублей

вчера, 16:06

Общество