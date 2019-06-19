SMS-ка обошлась в 100 000 рублей

Абонент пожаловался в УФАС на спам.

Липецкий УФАС постановил наложить штраф в 100 000 рублей на распространителя телефонного спама. Взыскание наложено на компанию «Девино Телеком».



Причиной для разбирательства стала жалоба липчанина. Мужчина прошлым летом получил на свой мобильный SMS с текстом «C 10 по 31 августа скидка на всё 12%. Подробности в магазине», но своего согласия на получение подобных сообщений абонент не давал. Данный способ распространения рекламной информации содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе». За защитой своих интересов липчанин обратился в антимонопольную службу региона. УФАС провел проверку и установил авторов спама.



Также установлено, что территориальными органами ФАС России ООО «Девино Телеком» неоднократно привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе».