Липчанка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

18 июня в УМВД России по Липецку обратилась 53-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве.



Женщина рассказала полицейским, что с 26 апреля по 7 июня ей с сотового телефона звонили незнакомцы, которые под предлогом выплаты компенсации за некачественный товар, приобретенный в 2016 году через интернет-сайт, завладели ее деньгами в сумме 493 480 рублей. Эти деньги липчанка перевела через мобильное приложение на указанные ей банковские счета. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.

