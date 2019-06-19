Происшествия

34 минуты назад

Липчанка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

406
#мошенничество
Липчанка отдала мошенникам почти полмиллиона рублей
18 июня в УМВД России по Липецку обратилась 53-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. 

Женщина рассказала полицейским, что с 26 апреля по 7 июня ей с сотового телефона звонили незнакомцы, которые под предлогом выплаты компенсации за некачественный товар, приобретенный в 2016 году через интернет-сайт, завладели ее деньгами в сумме 493 480 рублей. Эти деньги липчанка перевела через мобильное приложение на указанные ей банковские счета. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку. 
406
#мошенничество

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