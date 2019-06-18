В Липецкой области до +29

19 июня ночью при прохождении через территорию Липецкой области атмосферного фронта местами ожидаются кратковременные грозовые дожди локального характера, днем 19 июня и последующие двое суток, регион окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем температура составит от 24 до 29 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем - от 26 до 28 градусов тепла.



День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 5 градусов тепла.

