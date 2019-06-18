32 минуты назад
В Липецкой области до +29
19 июня ночью при прохождении через территорию Липецкой области атмосферного фронта местами ожидаются кратковременные грозовые дожди локального характера, днем 19 июня и последующие двое суток, регион окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью от +13 до +15 градусов, днем - от 26 до 28 градусов тепла.
День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 5 градусов тепла.