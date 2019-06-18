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Власти решили изменить механизмы переселения из аварийного жилья

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Минстрой готовит серьезные изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Ведомство предлагает не исключать из программы капремонта жилье, не создающее угрозу для жителей. 

Проект поправок в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предполагает закрепить в законе понятие «ветхое жилье» и отделить его от «аварийного». Оно не должно создавать угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому не будет исключаться из программы капремонта и продолжит эксплуатироваться. 

Кроме того, в документе предлагается ряд мер государственной поддержки для инвесторов и для жителей расселяемых домов, которые хотели бы улучшить условия проживания. Предложение было построено на лучших практиках регионов и их методах расселения. 

Как рассказала «Известиям» представитель вице-премьера Виталия Мутко, работу над поправками планируется завершить до конца июня и внести закон в Госдуму. 

При этом некоторые эксперты считают, что любые изменения законодательства по этому вопросу — лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет. 
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Комментарии (2)

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44 минуты назад
Знаем мы эти расселения,загнали людей в коммуналки.
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Треф

49 минут назад
Красиво. Пока потолок на голову не рухнул, ждите капремонта. А новое жильё мы будем строить в Сирии и на Донбассе.
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