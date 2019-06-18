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сегодня, 16:28

России предрекли нехватку IT-специалистов

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#рынок труда #IT-специалисты
Рынок труда в ближайшие годы может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных IT-специалистов, говорится в докладе НИУ ВШЭ «Что такое цифровая экономика? Тренды, компетенции, измерение», с которым ознакомились «Известия»

Ежегодно российские вузы выпускают около 25 тыс. IT-специалистов, но лишь 15% из них готовы к немедленному трудоустройству. Специалисты ВШЭ пришли к выводу, что не хватает и преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий. 

По данным экспертов, в среднесрочной перспективе будут востребованы такие профессии, как архитектор интернета вещей, инженер по безопасности данных и IT-юрист. Также возрастет спрос на консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров. 

Эксперты рынка труда нехватку представителей IT-специальностей не отрицают, однако уверены, что опасения по поводу дефицита сильно преувеличены. 
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#рынок труда #IT-специалисты

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