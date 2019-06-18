Общество

22 минуты назад

«Осталось ждать две недели, платить за клинику и молиться»

1 779
#Андрей Башлаев
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«Осталось ждать две недели, платить за клинику и молиться»
Семья липецкого оператора, попавшего в ДТП в Доминиканской республике, ждет его транспортировки в Россию.
Состояние липчанин Андрея Башлаева, который попал в страшную аварию на территории Доминиканской Республики, по-прежнему остается тяжелым. Правда, Андрей уже открывает глаза, осматривается по сторонам. 

- Долго нам не разрешают в палате находиться - 2 раза в день по 10-15 минут, - пишет в социальных сетях его жена Дарья. - За это время мы разминаем ему ноги и руки, как научил нас российский врач, чтобы ему потом было легче, когда он придёт в сознание. Восстановление после серьезной ЧМТ не происходит быстро, поэтому терпение и время... Неизвестно сколько должно пройти ещё времени, чтобы Андрей пришёл в полное сознание, уж не говоря о движениях и речи. 

1 779
#Андрей Башлаев
2

Комментарии (1)

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4 минуты назад
Андрею - скорейшего выздоровления. Близким и родственникам - терпения и оптимизма.
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