Происшествия
сегодня, 12:16
Житель Липецкой области едва не задушил любовницу
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Женщина не простила кавалера и заявила на него в полицию.
И.о. мирового судьи Добровского участка Липецкого судебного района вынес приговор по обвинению местного жителя в угрозе убийством. Из-за ревности мужчина едва не задушил сожительницу.
Конфликт между любовниками произошел в селе Доброе вечером 27 февраля 2017 года. Мужчина крепко выпил и обвинил сожительницу в измене. Женщина пыталась доказать, что эти домыслы беспочвенны, но любовник со словами «Убью тебя сейчас» схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание и упала. Позже женщина обратилась за защитой в полицию.
Подсудимый с обвинением согласился и полностью признал свою вину. Суд наказал мужчину 300 часами обязательных работ.
Фото: www.pastinfo.am
Конфликт между любовниками произошел в селе Доброе вечером 27 февраля 2017 года. Мужчина крепко выпил и обвинил сожительницу в измене. Женщина пыталась доказать, что эти домыслы беспочвенны, но любовник со словами «Убью тебя сейчас» схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание и упала. Позже женщина обратилась за защитой в полицию.
Подсудимый с обвинением согласился и полностью признал свою вину. Суд наказал мужчину 300 часами обязательных работ.
Фото: www.pastinfo.am
6 2077
Йаго
Мда
дерзкий
Дело № 69
)))
ZoRRO