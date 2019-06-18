Происшествия

сегодня, 12:16

Житель Липецкой области едва не задушил любовницу

6 2077
#угроза убийством
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Житель Липецкой области едва не задушил любовницу

Женщина не простила кавалера и заявила на него в полицию.

И.о. мирового судьи Добровского участка Липецкого судебного района вынес приговор по обвинению местного жителя в угрозе убийством. Из-за ревности мужчина едва не задушил сожительницу.

Конфликт между любовниками произошел в селе Доброе вечером 27 февраля 2017 года. Мужчина крепко выпил и обвинил сожительницу  в измене. Женщина пыталась доказать, что эти домыслы беспочвенны, но любовник со словами «Убью тебя сейчас» схватил ее за шею и начал душить. Потерпевшая потеряла сознание и упала. Позже женщина обратилась за защитой в полицию.

Подсудимый с обвинением согласился и полностью признал свою вину. Суд наказал мужчину 300 часами обязательных работ.

Фото: www.pastinfo.am
6 2077
#угроза убийством
2

Комментарии (6)

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Йаго

4 минуты назад
тоже мне, Отело добровский :-X страсти-мордасти деревенские "ах, ты мне не верна?! так умри же, несчастная!"
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Мда

14 минут назад
Как страстно сексом занимались
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дерзкий

39 минут назад
Дело69 походу ты сластёна!!! Кунилируешь ))))
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Дело № 69

44 минуты назад
Надо было почаще нырять в пелотку. Полировал бы мохнатый пельмень. А она потом бегала довольная , как курочка вокруг петушка.
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)))

50 минут назад
И чё? Она просто не смотрела «50 оттенков...»
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ZoRRO

55 минут назад
Ну, как то так себе новость. Давайте лучше про парки поговорим
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