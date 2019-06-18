Общество

56 минут назад

Эксперты прогнозируют рост зарплат липчан на 3,1%

14 442
#прогноз #зарплата
Эксперты прогнозируют рост зарплат липчан на 3,1%

Но от региона не ждут экономического чуда.

Эксперты финансового университета при Правительстве РФ обновили макроэкономические прогнозы по регионам России на ближайшие годы. Исследователи оценили экономические потенциал регионов, ожидаемую динамику внутреннего валогово (ВВП) и региональных продуктов (ВРП), а также спрогнозировали рост зарплат россиян и дали прогнозы по инфляции.

Липецкая область оказалась в середнячках по всем пунктам рейтинга. От региона не ждут экономического чуда. Так, эксперты считают, что к середине 2020 года ВРП Липецкой области увеличится всего-то на 1,1%. Тем временем через год исследователи пророчат значительный рост валового регионального продукта в Крыму (4,2%), Севастополе (3,6%) и в Амурской области (2,5%). Среди регионов Центрального Черноземья самый благоприятный прогноз у Тамбовской области — рост на 1,4%.

Прогнозы по росту реальных зарплат к середине 2020 года липчан куда позитивнее. Липецкая область заняла 41 место с предполагаемым ростом доходов в 3,1%. Тамбовчанам предрекают увеличение доходов на 3,6% (24 место), жителям Курской области — на 3,4% (32 место), воронежцам — на 3% (49 место), а жителям Белгородской области — на 2,8% (56 место). Но, радоваться рано. Эксперты подсчитали, что рост индекса потребительских цен опережает динамику по зарплатам. Аналитики подсчитали, что цены в Липецкой области увеличатся на 4%. Среднее значение по России, при этом, 4,3%.
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#прогноз #зарплата

Комментарии (14)

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Даша

7 минут назад
Засуньте себе в жопу свои 3,1% вместе с инфляцией и тарифами жкх
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Бумажные черви

9 минут назад
Брэшуть!
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Ахламон

10 минут назад
А у меня зарплата в 50 раз упала, в сберке лучше
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Крокодил

10 минут назад
Надоела уже эта ложь-сил нет!
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хахаха

11 минут назад
Прогнозисты: Мы ошибаемся в прогнозе не более 40%. Им: а вы сразу брешите, прогноз будет более 60%.
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FakeTroll

12 минут назад
а если закозлится и откажет - уеду в Тамбов!!! там прогнозы по зарплате аж на 0,5% больше :-)
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Маска

12 минут назад
К сентябрю жители Липецка охренеют от проплаченных шлюх(экспертов)и их статистики. Скоты!!
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Нюся

14 минут назад
Ну да. И 6% рост ЖКХ.
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FakeTroll

15 минут назад
О, есть повод зайти к начальнику и потребовать прибавки! так, к моим 25тыр 3,1% это..это..целых 775 рэ! ура, вот теперь заживем!
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йож

18 минут назад
Ложь!
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