Эксперты прогнозируют рост зарплат липчан на 3,1%

Но от региона не ждут экономического чуда.

Эксперты финансового университета при Правительстве РФ обновили макроэкономические прогнозы по регионам России на ближайшие годы. Исследователи оценили экономические потенциал регионов, ожидаемую динамику внутреннего валогово (ВВП) и региональных продуктов (ВРП), а также спрогнозировали рост зарплат россиян и дали прогнозы по инфляции.



Липецкая область оказалась в середнячках по всем пунктам рейтинга. От региона не ждут экономического чуда. Так, эксперты считают, что к середине 2020 года ВРП Липецкой области увеличится всего-то на 1,1%. Тем временем через год исследователи пророчат значительный рост валового регионального продукта в Крыму (4,2%), Севастополе (3,6%) и в Амурской области (2,5%). Среди регионов Центрального Черноземья самый благоприятный прогноз у Тамбовской области — рост на 1,4%.



Прогнозы по росту реальных зарплат к середине 2020 года липчан куда позитивнее. Липецкая область заняла 41 место с предполагаемым ростом доходов в 3,1%. Тамбовчанам предрекают увеличение доходов на 3,6% (24 место), жителям Курской области — на 3,4% (32 место), воронежцам — на 3% (49 место), а жителям Белгородской области — на 2,8% (56 место). Но, радоваться рано. Эксперты подсчитали, что рост индекса потребительских цен опережает динамику по зарплатам. Аналитики подсчитали, что цены в Липецкой области увеличатся на 4%. Среднее значение по России, при этом, 4,3%.