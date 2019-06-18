Клубника онлайн: в Липецкой области ягода одна из самых дешевых в стране

В этом году "стены" соцсетей, сообществ районных пабликов Липецкой области пестрят объявлениями купли-продажи клубники. Цены разные - от 150 до 250 рублей за килограмм ягоды. Предложения о покупке - подешевле, о продаже - подороже.



Как сообщили РИА Новости в "Юле", на онлайн-площадке килограмм клубники стоит в среднем 270 рублей. "В случаях, когда речь идет об оптовых предложениях, ее средняя цена на 15% дешевле - 230 рублей. Интересно, что в условиях повышенного спроса скидку на клубнику делают только 5% продавцов", - рассказали в компании.



По данным "Юлы", дороже всего клубника обходится сибирякам: в Тюмени килограмм стоит в среднем 600 рублей, в Иркутске - 540 рублей, а в Красноярске - 530 рублей. Далее за ними следуют Москва (460 рублей за килограмм) и Волгоград (340 рублей за килограмм). Самые приятные цены на клубнику на юге: в Сочи за килограмм просят в среднем 130 рублей. Низкие цены также в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге — по 170 рублей за килограмм.



В свою очередь, в традиционных точках торговли, по данным "Эвотора", самой дорогой оказалась клубника в Красноярске - 652 рубля за килограмм. На втором месте находится Москва, где килограмм сладкой ягоды стоит 364 рубля. На третьем месте - Новосибирск (309 рублей). Дешевле всего килограмм клубники можно купить в Воронеже - за 115 рублей, за ним следуют Краснодар (125 рублей) и Иркутск (179 рублей)"



Клубника оффлайн, то есть, на рынках Липецка, в дневное время - от 140 рублей за килограмм, если повезет. Самая реальная цена - 180 рублей за кило. К вечеру ценник может подниматься и до 250 рублей за килограмм. При этом, как отмечают садоводы, несмотря на жаркий июнь, клубники в этом году мало, и она не очень крупная. Покупатели также отмечают, что в этом году ощущается некий дефицит этой ягоды.

Как сообщает РИА Новости , "эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.Как сообщили РИА Новости в "Юле", на онлайн-площадке килограмм клубники стоит в среднем 270 рублей. "В случаях, когда речь идет об оптовых предложениях, ее средняя цена на 15% дешевле - 230 рублей. Интересно, что в условиях повышенного спроса скидку на клубнику делают только 5% продавцов", - рассказали в компании.По данным "Юлы", дороже всего клубника обходится сибирякам: в Тюмени килограмм стоит в среднем 600 рублей, в Иркутске - 540 рублей, а в Красноярске - 530 рублей. Далее за ними следуют Москва (460 рублей за килограмм) и Волгоград (340 рублей за килограмм). Самые приятные цены на клубнику на юге: в Сочи за килограмм просят в среднем 130 рублей. Низкие цены также в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге — по 170 рублей за килограмм.В свою очередь, в традиционных точках торговли, по данным "Эвотора", самой дорогой оказалась клубника в Красноярске - 652 рубля за килограмм. На втором месте находится Москва, где килограмм сладкой ягоды стоит 364 рубля. На третьем месте - Новосибирск (309 рублей). Дешевле всего килограмм клубники можно купить в Воронеже - за 115 рублей, за ним следуют Краснодар (125 рублей) и Иркутск (179 рублей)"Клубника оффлайн, то есть, на рынках Липецка, в дневное время - от 140 рублей за килограмм, если повезет. Самая реальная цена - 180 рублей за кило. К вечеру ценник может подниматься и до 250 рублей за килограмм. При этом, как отмечают садоводы, несмотря на жаркий июнь, клубники в этом году мало, и она не очень крупная. Покупатели также отмечают, что в этом году ощущается некий дефицит этой ягоды.