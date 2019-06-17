«Они влияют на мой мозг»

Рассмотрение уголовного дела о двойном убийстве началось с ходатайства о проведении психиатрической экспертизы.

Сегодня в Липецком областном суде под председательством Татьяны Фроловой началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 38-летнего Владимира Рыкова. Житель села Камышевка Задонского района обвиняется в двойном убийстве: соседа и его матери, которая стала невольной свидетельницей преступления (п.п. «а», «в», «к» ч.2 ст. 105УК РФ). Помимо этого следствие вменяет ему покушение на кражу (ч.3. ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).



Последнее утверждает, что Владимир Рыков 21 сентября 2018 года пришел в гости к 58-летнему соседу Николаю Семенихину. В районе 21.00 между ними в ходе распития алкоголя возникла ссора. В итоге он 12 раз ударил оппонента ножом в голову, рукам и телу, затем 5 раз кирпичом и 17 раз руками и неустановленным следствием орудием. В доме в этот вечер находилась его мать. Женщина с трудом передвигалась после второго инсульта, поэтому не могла не убежать, не оказать сопротивление гостю. Как результат – два удара кирпичом по голове, три удара руками и неустановленным следствием орудием по лицу 81-летней женщины. Потерпевшие скончались на месте.



Далее, как считает следствие, Рыков взял банковскую карту убитого, где лежало около 40 тысяч пенсионных рублей, вызвал знакомую таксистку и уехал в Задонск. Попросил ее снять деньги, но пин-код был назван неверно, поэтому завладеть деньгами не удалось.



Уже на следующий день 22 сентября 2018 года Владимир Рыков был задержан органами правопорядка. В ОМВД России по Задонскому району он написал явку с повинной. Однако впоследствии от признательных показаний он отказался. Сообщил, что к убийству 81-летней женщины он не причастен. Рассказал, что якобы был свидетелем конфликта между матерью и сыном, затем ненадолго отлучился, а, вернувшись в дом к Семенихиным, обнаружил женщину уже мёртвой.



Далее, по словам Рыкова, Николай Семенихин якобы набросился на него с ножом. Завязалась драка, в ходе которой Рыков выхватил у нападавшего нож и попытался защититься. В ходе защиты, как полагает Рыков, он и мог нанести Семенихину удары ножом, от которых тот скончался.



Сегодня же судебное заседание началось с рассмотрение ходатайства Владимира Рыкова. В нем он излагал мысль, что начальник следственного изолятора и сотрудники администрации учреждения «влияют на его мозг» и склоняют к «нехорошим делам». Поэтому, в том числе, необходимо провести новую психиатрическую экспертизу. Как именно обозначенные люди производят внушения, из речи Рыкова не было ясно: то ли сами приходят к нему, то ли голосами в голове. Но в итоге судья Татьяна Фролова в удовлетворении этого ходатайства отказала.



После этого прокурор Иван Минаев зачитал обвинительное заключение, и суд перешел к допросу потерпевшей – сестры и дочери убитых. Женщина рассказала, что не только мама была инвалидом, но и брат. Последний летом подрабатывал, поэтому мог откладывать пенсию на карту. Раньше часто выпивал, но после второго инсульта матери начал держать себя в руках и сократил количество срывов.



- 17 сентября мама позвонила и сказала, что Коля запил, - рассказывала женщина. – Мама просила, чтобы я как-то повлияла на брата. Я хотела приехать к ним в пятницу, но у меня не получилось. В субботу днем я зашла в дом. Двери были открыты, чего раньше не было. В комнате увидела брата поперек дивана. Там все было в крови. Думала, подрался с кем-то. Зашла в комнату к маме. Хотела ее разбудить. Но, когда увидела мух, сразу все поняла и побежала к соседям.



Прибывшие полицейские сделали предположение, что выпивал погибший один. Это в своих показаниях подтвердила и пострадавшая. Женщина отметила, что он никогда не водил никого домой, хотя сам мог зайти в гости. С обвиняемым ссор и скандалов она также не видела. И в целом семья не конфликтовала: погибшая была необщительна, а погибший до драк трусоват, хотя во время запоев мог ругаться. Да и между собой родственники особо не ругались, если только по поводу пьянства Николая.



В ближайшее время судебное следствие продолжится.







