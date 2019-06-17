Происшествия
50 минут назад
Кооператоры отравили земли в Данковском районе
С виновных взыскан крупный денежный штраф - два с лишним миллиона рублей
Как сообщает прокуратура Липецкой области, межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации о загрязнении плодородных земель сельскохозяйственного назначения отходами тепличного производства.
В целях всестороннего исследования обстоятельств экологического правонарушения к проведению проверки были привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Липецкой области и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Липецкой области.
В ходе выездной проверки на землях бывшего животноводческого комплекса СПК «Куликовский» вблизи одного из сельских поселений Данковского района была обнаружена несанкционированная свалка гниющих остатков тепличных культур, субстратов каменной ваты для выращивания тепличных культур и др.
Площадь свалки составила 2800 кв. м.
В результате открытого контакта отходов, относящихся к IV классу опасности, с почвой было выявлено значительное увеличение содержания в ней загрязняющих веществ, в т.ч. азота нитратов в 3,4 раза, хлоридов в 4,9 раза.
Установлено, что в осенью 2018 года на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Север» вывозились отходы хозяйственной деятельности ООО «Тепличный Комбинат ЛипецкАгро» (г.Данков).
Таким образом собственником земельного участка и фактическим пользователем были грубо нарушены требования Земельного кодекса РФ, обязывающего землепользователей осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативного воздействия на земли и почвы.
В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ООО «ТК ЛипецкАгро» и председателя СССПК «Север» Липецкий межрайонный природоохранный прокурор внес представления о незамедлительном их устранении.
В отношении юридического лица ООО «ТК ЛипецкАгро», а также виновного должностного лица предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении с отходами) и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча почв).
В отношении руководителя СССПК «Север» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (непринятие мер по охране почв).
На основании актов прокурорского реагирования Управление Росприроднадзора по Липецкой области наложило на правонарушителей штрафы на общую сумму 210 тыс. руб.
При этом прокуратура добилась своевременного исполнения административного наказания.
Кроме того, решением Данковского городского суда по иску природоохранного прокурора на ООО «ТК ЛипецкАгро» возложена обязанность по очистке от отходов и последующей рекультивации земельного участка.
Одновременно с этим с ООО «ТК ЛипецкАгро» взыскан экологический вред, причиненный окружающей среде, в размере 2 млн. 240 тыс.руб.
Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры .
В целях всестороннего исследования обстоятельств экологического правонарушения к проведению проверки были привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Липецкой области и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Липецкой области.
В ходе выездной проверки на землях бывшего животноводческого комплекса СПК «Куликовский» вблизи одного из сельских поселений Данковского района была обнаружена несанкционированная свалка гниющих остатков тепличных культур, субстратов каменной ваты для выращивания тепличных культур и др.
Площадь свалки составила 2800 кв. м.
В результате открытого контакта отходов, относящихся к IV классу опасности, с почвой было выявлено значительное увеличение содержания в ней загрязняющих веществ, в т.ч. азота нитратов в 3,4 раза, хлоридов в 4,9 раза.
Установлено, что в осенью 2018 года на земельный участок сельскохозяйственного назначения, находящийся в собственности сельскохозяйственного снабженческо-сбытового потребительского кооператива «Север» вывозились отходы хозяйственной деятельности ООО «Тепличный Комбинат ЛипецкАгро» (г.Данков).
Таким образом собственником земельного участка и фактическим пользователем были грубо нарушены требования Земельного кодекса РФ, обязывающего землепользователей осуществлять мероприятия по охране земель, не допуская негативного воздействия на земли и почвы.
В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ООО «ТК ЛипецкАгро» и председателя СССПК «Север» Липецкий межрайонный природоохранный прокурор внес представления о незамедлительном их устранении.
В отношении юридического лица ООО «ТК ЛипецкАгро», а также виновного должностного лица предприятия были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении с отходами) и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча почв).
В отношении руководителя СССПК «Север» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (непринятие мер по охране почв).
На основании актов прокурорского реагирования Управление Росприроднадзора по Липецкой области наложило на правонарушителей штрафы на общую сумму 210 тыс. руб.
При этом прокуратура добилась своевременного исполнения административного наказания.
Кроме того, решением Данковского городского суда по иску природоохранного прокурора на ООО «ТК ЛипецкАгро» возложена обязанность по очистке от отходов и последующей рекультивации земельного участка.
Одновременно с этим с ООО «ТК ЛипецкАгро» взыскан экологический вред, причиненный окружающей среде, в размере 2 млн. 240 тыс.руб.
Исполнение судебного решения на контроле прокуратуры .
Ели пукали
объективка