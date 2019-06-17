Происшествия
сегодня, 16:08
В Ельце двое мужчин и школьник с риском для жизни спасали кошек
Службы спасения и управляющая компания отказались спасать животных, тогда люди, рискуя, сделали это сами
Как сообщается в сообществе "Елец Новости города", вчера и сегодня в Ельце, на улице Орджаникидзе, 14, кошки дважды попали в беду. Но, бедой могло обернутся их спасение людьми. Причем в одном случае, спасал кошку школьник, не без риска для собственной жизни.
"Хотелось бы поделиться историей спасения двух кошек в г. Елец Липецкой области в воскресенье и понедельник 16 и 17 июня. В доме №14 по ул Орджоникидзе кошка попала в электрический щит и достать самостоятельно ее оттуда не представлялось ни какой возможности. Кошка жалобно мяукала, а люди стояли в беспомощности. Тогда пришла идея позвонить в спасательные организации.
Но оказалось что спасательная организация щит не открывает, нужно звонить в Управляющую компанию. в Управляющей компании сказали: "Да вы что, сегодня праздник Святой Троицы никто не поедет спасать кошку!".
В результате спасителем оказался ребенок, чудом пролезший через решетку.
На второй день уже другая кошка оказалась на козырьке этого же злосчастного дома. На вызов спасти кошку служба не выезжает, т. к не собирается рисковать жизнью сотрудников, а вышки у нее нет. Обратиться было не кому, в горячке звонили по всем телефонам всех партий которые есть в интернете. Безрезультатно. В итоге двое взрослых мужчин, без всякой страховки, рискуя жизнью самостоятельно доставали эту кошку.
Огромное Вам спасибо мужики что вы есть в нашей стране, а то думали что одни депутаты и чиновники !!!!! На крыше мог казаться несовершеннолетний ребенок который пытался спасти кошку своими силами! УВАЖАЕМЫЕ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ВЫШКА БЫЛА НЕ НУЖНА, НУЖНА БЫЛА СТРАХОВКА ЧТО БЫ НЕ РИСКОВАТЬ ЖИЗНЬЮ ЛЮДЕЙ! ВСЕМ ВАМ БЛАГ!", говорится в сообщении подписчиков сообщества.
Фото: verunya13.livejournal.com
"Хотелось бы поделиться историей спасения двух кошек в г. Елец Липецкой области в воскресенье и понедельник 16 и 17 июня. В доме №14 по ул Орджоникидзе кошка попала в электрический щит и достать самостоятельно ее оттуда не представлялось ни какой возможности. Кошка жалобно мяукала, а люди стояли в беспомощности. Тогда пришла идея позвонить в спасательные организации.
Но оказалось что спасательная организация щит не открывает, нужно звонить в Управляющую компанию. в Управляющей компании сказали: "Да вы что, сегодня праздник Святой Троицы никто не поедет спасать кошку!".
В результате спасителем оказался ребенок, чудом пролезший через решетку.
На второй день уже другая кошка оказалась на козырьке этого же злосчастного дома. На вызов спасти кошку служба не выезжает, т. к не собирается рисковать жизнью сотрудников, а вышки у нее нет. Обратиться было не кому, в горячке звонили по всем телефонам всех партий которые есть в интернете. Безрезультатно. В итоге двое взрослых мужчин, без всякой страховки, рискуя жизнью самостоятельно доставали эту кошку.
Огромное Вам спасибо мужики что вы есть в нашей стране, а то думали что одни депутаты и чиновники !!!!! На крыше мог казаться несовершеннолетний ребенок который пытался спасти кошку своими силами! УВАЖАЕМЫЕ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ ВЫШКА БЫЛА НЕ НУЖНА, НУЖНА БЫЛА СТРАХОВКА ЧТО БЫ НЕ РИСКОВАТЬ ЖИЗНЬЮ ЛЮДЕЙ! ВСЕМ ВАМ БЛАГ!", говорится в сообщении подписчиков сообщества.
Фото: verunya13.livejournal.com
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