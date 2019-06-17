В Ельце водитель на «Газели» врезался в стену дома

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3723 нарушения правил дорожного движения. К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 19 водителей.



14 июня в Усмани около двух часов дня на улице Комсомольской 33-летний водитель «Лады-Калины» допустил наезд на 61-летнюю велосипедистку. По предварительным данным, она двигалась попутно автомобилю справа, а затем, не убедившись в безопасности, стала перемещаться на левую сторону. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.



В тот же день в Ельце в половине второго дня на улице Свердлова 27-летний водитель автомобиля «Газели» не справился с управлением и врезался в стену дома. В результате его 45-летний пассажир с травмой был доставлен в больницу.



Тогда же в Добровском районе в селе Преображеновка в полдень на улице Ленинской 42-летняя женщина за рулем мотоцикла не справилась с управлением и врезалась в забор. С травмами ее доставили в больницу.



14 июня в Задонском районе днем около половины двенадцатого на автотрассе Хмелинец – примыкание к М4 «Дон» 50-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и врезался в остановочный павильон. Мужчина с травмами госпитализирован.



В тот же день в Грязинском районе в селе Сошки около половины восьмого вечера на улице Ленина 33-летний водитель «Шевроле-Нивы» допустил наезд на 5-летнего велосипедиста. Мальчик получил смертельные травмы.



15 июня в Долгоруковском районе в восемь часов утра на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны 50-летний водитель «Дэу-Нексии», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 44-летнего мужчины. В результате оба водителя, пассажирка «Нексии» и две пассажирки «Пассата» получили различные травмы.



Тогда же в Ельце на улице К. Маркса» в половине первого дня 43-летний водитель ВАЗ-2114, по предварительным данным, нарушил очередность проезда и столкнулся с «Ладой-Приорой» с 37-летним мужчиной за рулем. В ДТП пострадал 4-летний пассажир второго автомобиля. Мальчик получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



16 июня в Елецком районе около половины десятого утра на трассе «Дон» 26-летний водитель «Лады-Гранты» столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 54-летнего мужчины. В результате оба водителя, 68-летний пассажир «Гранты» и 51-летняя пассажирка «четырнадцатой» с различными травмами госпитализированы.



Тогда же в Добринском районе на автотрассе Грязи – Добринка 36-летний водитель «Лады-Гранты», по предварительным данным, нарушил расположение на проезжей части и столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением 43-летнего мужчины, а затем с «Шевроле» с 43-летним мужчиной за рулем. В результате водитель «Гранты» погиб на месте, а водитель «Шевроле» и его 35-летний пассажир с травмами госпитализированы.



Тогда же в Усманском районе в селе Высокополье в семь часов вечера на улице Цветочной 37-летний водитель ВАЗ-2109, по предварительным данным, нарушил боковой интервал и столкнулся с «Фольксвагеном» с 41-летней женщиной за рулем. В ДТП пострадала 15-летняя девочка, пассажирка иномарки – она получила травму, и после оказания помощи была отпущена.



Причиной большинства этих автоаварий стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Скорость определяется как один из основных факторов риска получения травм в результате ДТП. Она оказывает воздействие как на риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, так и на тяжесть травм, полученных в их результате. Так, например, повышение средней скорости движения на 1% приводит к увеличению риска ДТП со смертельным исходом на 4% и риска серьезных аварий на 3%.



Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 3723 нарушения правил дорожного движения.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 19 водителей.



За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 195 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2802 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 73 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

