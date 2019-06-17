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В Липецкую область на один день придут дожди с грозой

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В Липецкую область на один день придут дожди с грозой

18 июня через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт — ожидаются кратковременные локальные грозовые дожди. 19 и 20 июня регион окажется в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления — осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 20-21 градус тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой, в отдельных районах умеренный кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 5-10 м/сек., при грозе возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем составит от 24 до 29 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью от 11 до 13 градусов тепла, днем от 25 до 27 градусов тепла.

18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 6 градусов тепла.

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Комментарии (3)

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Дожди и грозы

34 минуты назад
Мы придём, на Елецкий и Университетский, там где сельдерей не растёт.
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Дожди и грозы

40 минут назад
Мы придем, но не надолго. И не везде.
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И СНОВА

53 минуты назад
Брехня.
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