Общество

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Липецкая область в середняках рейтинга благосостояния семей

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#доходы #
Липецкая область в середняках рейтинга благосостояния семей

По данным Росстата, после минимальных трат в среднестатистической липецкой семь остается на руках от 27 до 38 тысяч рублей

РИА Новости опубликовало исследование, основанное на данных Росстата, и составило рейтинг благосостояния семей.

«Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата. Согласно итогам рейтинга, 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет. По данным Росстата, в 2018 году ВВП вырос на 2,3%, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля – за четыре года, строительство – за десять лет», сообщает РИА Новости.

«В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей…

На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ, который остается лидером рейтинга восьмой год подряд. По итогам 2018 года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей.

Вторую строчку в рейтинге занимает Чукотский автономный округ, со среднемесячным максимальным остатком 107,8 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает Москва (102,4 тысячи рублей). Еще в девяти российских регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним в регионе заработком работающих превышает 50 тысяч рублей, что на три больше чем в 2017 году. К ним относятся Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская область и Московская область».

Всего в трех регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком в лучшем случае остается менее 10 тысяч рублей: Псковская область (9,9 тысячи рублей), Ивановская область (9,8 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тысяч рублей).

Если верить исследованию, то максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической липецкой семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 27 тыс 359 рублей.  В семье же с одним ребенком, по данным Росстата и РИА новости, после минимальных трат остается аж 36 тысяч рублей. Липецкая область в рейтинге занимает в 2018 году 38 место. Годом ранее в этом рейтинге Липецкая область занимала 41-ю строчку.


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#доходы #

Комментарии (7)

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Вера

4 минуты назад
Ау, у кого в Липецке остаётся более 30 тыс. после обязательных трат,отзовитесь. Интересно.
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Viktors

11 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Как оказывается здорово

14 минут назад
Два работающих родителя и один ребенок. После всех минимальных трат денег вообще не остается... Остаток... где ты? Ты должен быть!!!
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Сомневаюсь я

35 минут назад
ключевая фраза- "...получающими среднюю по стране зарплату..." Вот только- кто ее получает то ????
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после оплаты жкх

35 минут назад
Хватает на бак и желудок.
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Опять

46 минут назад
Взяли зарплаты чиновников и металлургов. А остальное население как живёт?
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Пенсионер

57 минут назад
Вот это да!!!!!! А у меня пенсия 9 т.и у бабки 10. А где остальное???????
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