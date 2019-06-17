Общество

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Чиновники мэрии не видят лежащих прямо у них под носом денег

15 1857
#бюджет
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Чиновники мэрии не видят лежащих прямо у них под носом денег

Оборзевшие от безнаказанности автомобилисты паркуются прямо на автобусной остановке.

Мы уже привыкли к тому, что в микрорайонах Липецка порой невозможно подойти к площадкам для сбора мусора, так как автомобилисты сделали подъезды к ним автопарковками.

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Теперь мы привыкаем к тому, что для посадки на автобус нужно выходить на дорогу, поскольку автохамы оккупировали парковочные карманы и подъезды к ним. Как пример: остановка общественного транспорта «Театральная площадь»: подъезд к ней наглухо забит автомобилями - нарушителей Правил дорожного движения не смущает ни специальные дорожные знaки, ни нaнeceнная на асфальт cплoшнaя paзмeткa, и это означает, что пapкoвaтьcя в таких местах нeльзя ни пpи кaкиx уcлoвияx.

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Зa парковку нa ocтaнoвкe общественного транспорта, coглacнo cт. 12.19 KoAП РФ, пpeдуcмотрены штpaфы. Согласно пункту 3.1 данной статьи, остановка или стоянка транспортных средств на остановках влечет наложение на автомобилистов штрафа в размере одной тысячи рублей. Ecли cтoянкa личнoгo aвтoмoбиля нa ocтaнoвкe oбщecтвeннoгo тpaнcпopтa мeшaeт движeнию aвтoбуcoв, штpaф будeт paвeн двум тысячам pублeй. Плюс при отсутствии вoдитeля автомобиля-нарушителя дoпуcтимa эвaкуaция мaшины.

Примечательно, что «штрафные» средства идут исключительно в местный бюджет. То есть сегодня утром в городскую казну могли попасть только с этой остановки от десяти тысяч рублей и больше. После обеда - еще столько же. А сколько таких злачных мест в городе?

Кстати, именно на остановку «Театральная площадь» выходят окна департамента финансов мэрии. А как там у нас с финансами? А они поют романсы: разрыв между доходами и расходами городского бюджета составляет 858 млн рублей. Так может чиновникам нужно разуть глаза и просто подобрать деньги с асфальта?
15 1857
#бюджет
1

Комментарии (15)

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Viktors

12 минут назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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жительница

18 минут назад
К сожалению чиновников эта проблема не волнует, так как мешает жизни такие парковки простым людям. а чиновники ездят на госмашинах, которые паркуются во дворе, для них везде зеленый свет.Естьт законы, только никто их не контролирует их исполнение, такой бардак по всей стране. Это ЕГЭ или ОГЭ дети сдают под усиленной охраной, как будто они проносят взрывчатку в Кремль, а то, что зависит исключительно от чиновников, они написали бумажку и за это получили зарплату, результат их не волнует!
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7

27 минут назад
Внесите предложение ты видел , там пристройку к зданию делают ? Такого даже при СССР не было ! Расширяются работнички !
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7

29 минут назад
Какие люди ты читать умеешь ? Сейчас сплошная роботизация , машинное зрение , ставь камеру , делай границы , пересёк больше, чем на 10мин ,и всё номер фотографируется , расшифровывается , и тут же формируется штраф ! А так , да , городовой , им штрафы должен выписать !
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Хо-хо

35 минут назад
Ха-ха, парковку в черте города, то да я обеими руками!
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Какие люди

36 минут назад
Как же самих себя штрафовать??????
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Внесите предложение

43 минуты назад
7, кгб)))
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Буша

46 минут назад
Кирилл, +100
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7

52 минуты назад
Это их тачки и стоят они сами себя штрафовать Там КГБ рядом , пусть камеру поставят высокого разрешения , и сразу , в автомате , квитанцию на штраф , формируют !
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липчанка

54 минуты назад
Уважаемые господа чиновники! Обратите внимание, на площади Революции - всегда забита остановка личным транспортом! Установите камеру и пополняйте бюджет!
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