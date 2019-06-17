Прокуратура Липецкой области выявила прибедняющихся чиновников

В декларациях о доходах чиновники из муниципалитетов занижали размеры своих земельных участков и жилья

В рамках надзора за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратура Долгоруковского района выявила факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администраций сельских поселений.



В соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденных Указом Президента РФ от 18.05.2009 №59, в случае представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственный (муниципальный) служащий освобождается от должности государственной (муниципальной) службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ.



Однако в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленных муниципальными служащими администраций сельских поселений Долгушинского, Долгоруковского сельсоветов, а также руководителями муниципальных учреждений культуры содержались неполные сведения относительно имеющегося в их собственности имущества.



В частности, выявлены факты занижения размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, жилых помещений.



Выявленные нарушения стали основанием для внесения в адрес глав администраций сельских поселений представлений с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



Исполнение актов прокурорского реагирования взято на контроль, сообщает прокуратура Липецкой области.

