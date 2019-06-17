Спорт

42 минуты назад

17-летний силач из Липецка выиграл первенство страны, превысив норматив мастера спорта (ФОТО)

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг
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17-летний силач из Липецка выиграл первенство страны, превысив норматив мастера спорта (ФОТО)

Наш атлет доказал, что он самый сильный в стране среди своих сверстников.

Феерично выступил в чемпионате России по силовому троеборью по версии «Союза пауэрлифтеров России» в Суздали липчанин Вардгез Паронян.

Вардгез соревновался среди юношей 15-19 лет в весовой категории до 75 кг, при этом результаты 18-летнего отлета порадовали и болельщиков, и специалистов. В приседании со штангой он одолел почти три (!) собственных веса – 210 кг, затем поднял 240 кило в становой тяге, а в жиме лежа покорил 125 кг.

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В сумме это дало 575 кг, что выше норматива мастера спорта. Такое выступление принесло Пароняну «золотую» медаль и титул победителя первенства России.

Подготовил новоиспеченного чемпиона мастер спорта международного класса по становой тяге Сергей Иноземцев.

Остается добавить, что за медали в Суздале боролись более 600 атлетов из разных уголков страны.

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6 325
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг
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Комментарии (7)

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Вардгез

4 секунды назад
Lifter, Перепутали , мне 18 лет . Могу скинуть паспорт
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Lifter

2 минуты назад
"порадовали и болельщиков, и специалистов" - каких специалистов?=))) "Наш атлет доказал, что он самый сильный в стране среди своих сверстников." - каким образом выступая один в своей категории в не пойми какой частной шаражкиной конторе «Союза пауэрлифтеров России», он доказал что он самый сильный среди сверстников? Хватить публиковать безграмотную и не проверенную чушь! Читать противно!
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Lifter

7 минут назад
"17-летний силач из Липецка выиграл первенство страны результаты 18-летнего Отлета порадовали и болельщиков" Достоверность и грамотность статьи зашкаливает=)))
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Ара вай вай

14 минут назад
Слева горы, с права горы, а в дали Кавказ, там армяне зажигали свой народный джаз...
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Вардгез

15 минут назад
Правда, Это вы так делаете ?
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!!!

33 минуты назад
Горожанин, а ты иди дальше пиво жри и в экран слюной брызгай!
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Горожанин

38 минут назад
Опять коренной пиконосый липчанин, мля !
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