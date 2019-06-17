17-летний силач из Липецка выиграл первенство страны, превысив норматив мастера спорта (ФОТО)

Наш атлет доказал, что он самый сильный в стране среди своих сверстников.

Феерично выступил в чемпионате России по силовому троеборью по версии «Союза пауэрлифтеров России» в Суздали липчанин Вардгез Паронян.

Вардгез соревновался среди юношей 15-19 лет в весовой категории до 75 кг, при этом результаты 18-летнего отлета порадовали и болельщиков, и специалистов. В приседании со штангой он одолел почти три (!) собственных веса – 210 кг, затем поднял 240 кило в становой тяге, а в жиме лежа покорил 125 кг.







В сумме это дало 575 кг, что выше норматива мастера спорта. Такое выступление принесло Пароняну «золотую» медаль и титул победителя первенства России.

Подготовил новоиспеченного чемпиона мастер спорта международного класса по становой тяге Сергей Иноземцев.

Остается добавить, что за медали в Суздале боролись более 600 атлетов из разных уголков страны.





