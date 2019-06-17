Происшествия

57 минут назад

Приговор убийце оставлен без изменения

1 959
#убийство
Приговор убийце оставлен без изменения

Убийца пенсионера требовал смягчения приговора

15 марта 2019 года Тербунский районный суд признал жителя с. Нижнее Чесночное Воловского района виновным в убийстве своего знакомого.

Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре прошлого года осужденный, 1994 года рождения, во время совместного распития спиртного подверг избиению 61-летнего знакомого, а также нанес последнему многочисленные колото-резанные ранения.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд первой инстанции приговорил виновного к 11 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы в 1 год.

Однако осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым.

Апелляционная инстанция Липецкого областного суда согласилась с заключением прокурора, отстаивавшего законность и обоснованность избранной судом первой инстанции меры наказания, оставив приговор Тербунского районного суда в части доводов апелляционной жалобы без изменения.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
1 959
#убийство

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Комаров

20 минут назад
Раз. И квас.
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