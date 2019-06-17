Происшествия
57 минут назад
Приговор убийце оставлен без изменения
Убийца пенсионера требовал смягчения приговора
15 марта 2019 года Тербунский районный суд признал жителя с. Нижнее Чесночное Воловского района виновным в убийстве своего знакомого.
Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре прошлого года осужденный, 1994 года рождения, во время совместного распития спиртного подверг избиению 61-летнего знакомого, а также нанес последнему многочисленные колото-резанные ранения.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.
Учитывая позицию государственного обвинителя, суд первой инстанции приговорил виновного к 11 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы в 1 год.
Однако осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым.
Апелляционная инстанция Липецкого областного суда согласилась с заключением прокурора, отстаивавшего законность и обоснованность избранной судом первой инстанции меры наказания, оставив приговор Тербунского районного суда в части доводов апелляционной жалобы без изменения.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре прошлого года осужденный, 1994 года рождения, во время совместного распития спиртного подверг избиению 61-летнего знакомого, а также нанес последнему многочисленные колото-резанные ранения.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.
Учитывая позицию государственного обвинителя, суд первой инстанции приговорил виновного к 11 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы в 1 год.
Однако осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым.
Апелляционная инстанция Липецкого областного суда согласилась с заключением прокурора, отстаивавшего законность и обоснованность избранной судом первой инстанции меры наказания, оставив приговор Тербунского районного суда в части доводов апелляционной жалобы без изменения.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Липецкой области.
Комаров