Приговор убийце оставлен без изменения

Убийца пенсионера требовал смягчения приговора

15 марта 2019 года Тербунский районный суд признал жителя с. Нижнее Чесночное Воловского района виновным в убийстве своего знакомого.



Как установлено материалами уголовного дела, в ноябре прошлого года осужденный, 1994 года рождения, во время совместного распития спиртного подверг избиению 61-летнего знакомого, а также нанес последнему многочисленные колото-резанные ранения.



От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.



Учитывая позицию государственного обвинителя, суд первой инстанции приговорил виновного к 11 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы в 1 год.



Однако осужденный обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым.



Апелляционная инстанция Липецкого областного суда согласилась с заключением прокурора, отстаивавшего законность и обоснованность избранной судом первой инстанции меры наказания, оставив приговор Тербунского районного суда в части доводов апелляционной жалобы без изменения.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

