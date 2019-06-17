Каким должен быть современный HR?

Какие существуют разновидности программ для специалистов возрастной категории? Какие меры поддержки готовы оказывать органы местного самоуправления по реализации кадровой политики? Какова эффективность, и какие цели преследует проект – «Стратегическое планирование трудовых ресурсов»? Планы Липецкой области по развитию Региональных Центров Оценки Квалификаций? Все эти вопросы предстояло обсудить в рамках масштабной конференции HR-клуба, проведенной ПАО «НЛМК», РОР «СППЛО» 10 июня 2019 года совместно с представителями бизнес-сообществ.





ПАО «НЛМК», как крупнейший работодатель области, разработал свою методику планирования, на которую и опирались участники клуба в своем «домашнем задании».



В этот раз, в роли приглашенного эксперта выступила Мизитова Анастасия (профессиональный тренер, коуч и фасилитатор)



Учитывая повышение пенсионного возраста, большое внимание было уделено отдельной возрастной категории сотрудников – «возрастные, зрелые, винтажные», именно так определила Анастасия данную категорию, рассказав о тенденциях рынка труда для них и о пенсионной реформе.



И.о. главы города Липецка Евгения Уваркина высказала позицию органов исполнительной власти, заявив о готовности оказания поддержки проектов, в том числе на условиях софинансирования, разрабатываемых участниками HR-клуба. Например, создание учебных узкопрофильных образовательных центров. Евгения Уваркина отметила, что в городе уже есть положительная практика по развитию дворовых территорий, где инициаторами изменений являются неравнодушные жители.



Евгения Юрьевна высказала идею по созданию публичного проекта «История успеха». К его реализации и.о. главы Липецка предложила привлекать людей, способных своим опытом увлечь и замотивировать горожан на личностное развитие.



В соответствии с Федеральным законом № 238 от 03.07.2016г. в РФ создается система независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности.



Участниками данной системы являются: Национальный совет, Национальное агентство развития квалификаций, Центры оценки квалификаций (ЦОК).

ЦОК проводит независимую оценку квалификаций, перечень которых определяется для соответствующей ему оценки, советом по профессиональным квалификациям и проводит профессиональные экзамены. Именно данную тему в своем выступлении поднял Яськов Артур Яковлевич, начальник управления труда и занятости Липецкой области.

Артур Яковлевич озвучил планы по развитию региональных центров оценки квалификаций и роль HR – клуба, РСПП для успешного развития региона.



Завершая встречу, Ирина Петровна Ефимчук, директор по персоналу ПАО «НЛМК», выразила общее мнение участников о том, что Проект - создание регионального HR-клуба нужен, важен и состоялся, а заместитель Председателя Правления РОР «СППЛО» Ольга Николаевна Митрохина выразила от лица участников благодарность органам исполнительной власти за готовность принятия заявленных форм участия в деятельности клуба и оказание содействия.







Очередное заседание HR-клуба работодателей города Липецка и Липецкой области подвело итоги трудоемкого процесса стратегического планирования численности сотрудников предприятий с целью подготовки единого запроса на специалистов в профильные образовательные учреждения, исходя из потребностей предприятий и их готовности последующего трудоустройства выпускников. Грамотное планирование кадров на перспективу позволит избежать нехватки квалифицированных специалистов и значительно сократит время на адаптацию под производственные процессы.ПАО «НЛМК», как крупнейший работодатель области, разработал свою методику планирования, на которую и опирались участники клуба в своем «домашнем задании».В этот раз, в роли приглашенного эксперта выступила Мизитова Анастасия (профессиональный тренер, коуч и фасилитатор) http://amizitova.ru , которая в своем выступлении осветила процессы эволюции HR, выстроила модель компетенций SHRM (Society for Human Resources Management, крупнейшая в мире организация по управлению персоналом и лидер в области профессионального развития персонала), рассказала как работать в матрице, об альтернативных способах работы, об эффективности инструментов вознаграждения и корпоративной социальной ответственности.Учитывая повышение пенсионного возраста, большое внимание было уделено отдельной возрастной категории сотрудников – «возрастные, зрелые, винтажные», именно так определила Анастасия данную категорию, рассказав о тенденциях рынка труда для них и о пенсионной реформе.И.о. главы города Липецка Евгения Уваркина высказала позицию органов исполнительной власти, заявив о готовности оказания поддержки проектов, в том числе на условиях софинансирования, разрабатываемых участниками HR-клуба. Например, создание учебных узкопрофильных образовательных центров. Евгения Уваркина отметила, что в городе уже есть положительная практика по развитию дворовых территорий, где инициаторами изменений являются неравнодушные жители.Евгения Юрьевна высказала идею по созданию публичного проекта «История успеха». К его реализации и.о. главы Липецка предложила привлекать людей, способных своим опытом увлечь и замотивировать горожан на личностное развитие.В соответствии с Федеральным законом № 238 от 03.07.2016г. в РФ создается система независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида деятельности.Участниками данной системы являются: Национальный совет, Национальное агентство развития квалификаций, Центры оценки квалификаций (ЦОК).ЦОК проводит независимую оценку квалификаций, перечень которых определяется для соответствующей ему оценки, советом по профессиональным квалификациям и проводит профессиональные экзамены. Именно данную тему в своем выступлении поднял Яськов Артур Яковлевич, начальник управления труда и занятости Липецкой области.Артур Яковлевич озвучил планы по развитию региональных центров оценки квалификаций и роль HR – клуба, РСПП для успешного развития региона.Завершая встречу, Ирина Петровна Ефимчук, директор по персоналу ПАО «НЛМК», выразила общее мнение участников о том, что Проект - создание регионального HR-клуба нужен, важен и состоялся, а заместитель Председателя Правления РОР «СППЛО» Ольга Николаевна Митрохина выразила от лица участников благодарность органам исполнительной власти за готовность принятия заявленных форм участия в деятельности клуба и оказание содействия.