Липчане зажгут свечи в День памяти и скорби

21 июня в Липецке пройдет областная акция «Свеча памяти» - шествие в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие стало традиционным и проводится в Липецкой области более тринадцати лет.



Как сообщили в Региональном центре подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области, акция стартует с пл. Ленина-Соборной в 22:00. Маршрут движения участников шествия пройдет по ул. Зегеля до пл. Героев, где ветеранов, активистов общественных организаций, просто неравнодушных жителей Липецка встретят слова Юрия Левитана, разбудившие наших граждан 22 июня 1941 года.



Акция закончится в 23:30. Под бой метронома пройдет минута молчания в память о миллионах человеческих жизней, которые унесла война. Участники возложат цветы и свечи к монументу павшим войнам.



В акции примут участие выпускники школ 2019 года Липецка, активисты молодежных общественных объединений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, жители города, представители общественных организаций, органов государственной власти. Предполагаемое количество участников более 2500 человек.



Программа проведения:



21.00 – 21.30 - Организационные мероприятия (разгрузка цветов и свечей)

21.30 – 22.00 - Построение участников на площади Ленина - Соборная

22.00 – 22.30 - Шествие по улице Зегеля до монумента на пл. Героев

22.30 – 22.45 - Возложение цветов, лампад к монументу

22.45 – 23.00 - Окончание мероприятия



