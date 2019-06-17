В Липецкой области ребенок погиб под колесами автомобиля

Трагедия произошла в Грязинском районе

14 июня года примерно в 19 часов 20 минут 33-летний мужчина, управляя автомобилем "Шевроле Нива", на ул. Ленина села Сошки Грязинского района Липецкой области допустил наезд на пятилетнего мальчика - велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.



Следственным отделением ОМВД России по Грязинскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

