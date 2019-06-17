Происшествия

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В Липецкой области ребенок погиб под колесами автомобиля

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#дтп
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В Липецкой области ребенок погиб под колесами автомобиля

Трагедия произошла в Грязинском районе

14 июня года примерно в 19 часов 20 минут 33-летний мужчина, управляя автомобилем "Шевроле Нива", на ул. Ленина села Сошки Грязинского района Липецкой области допустил наезд на пятилетнего мальчика - велосипедиста. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и скончался на месте происшествия.

Следственным отделением ОМВД России по Грязинскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
14 3212
#дтп
1

Комментарии (14)

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Viktors

1 минуту назад
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
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Житель села

14 минут назад
Бедный ребёнок. Родители алкаши конченные, что мать, что отец. Это они виноваты, ребёнок уже не первый раз в опасности оказывался.....
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Ничего

17 минут назад
этому водятлу не будет, родителям надо было на месте ... У нас законы - дети до 14 лет не имеют права ездить по дорогам общего пользования, в отказном напишут водитель не виноват, а родители ребенка будут ему еще и машину чинить...
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Прокурор

19 минут назад
Как пятилетний ребенок мог оказаться на дороге?!
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нквд

23 минуты назад
Оптимизация органов ГИБДД . здравоохранения .образования. пожарной охраны и т. далее . только отмытие финансов и ни какой работы .дырки затыкать Леса в таких масштабах не горели никогда
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знающий

27 минут назад
Мииииии да Город убийца
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липка

27 минут назад
Юрий, ну как же в 5 лет научить ПДД , какие правила в 5 лет ??? Это нужно было родителям пока за ребёнком смотреть , что бы не было такой трагедии !
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не понятно

28 минут назад
а чтоэтого пиндоса на месте родители не заземлили???
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indezit

30 минут назад
И войны не надо, русня сама себя перебьёт
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Юрий

30 минут назад
Родители, научите детей правилам дорожного движения! Установите фонари. Можно пенять на кого угодно, но за жизнь отвечаете вы! Артамонов, нужны вело дорожки или тротуары. Наши дети играют на проезжей части. А потому, что негде!
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