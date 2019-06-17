Происшествия

сегодня, 08:45

Безработная украла деньги забравшись в чужой дом

2 442
#кража
Безработная украла деньги забравшись в чужой дом
16 июня в ОП обратилась 78-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 13 на 14 июня в селе Дубовец неизвестные незаконно проникли в её дом по ул.Школьной и из куртки совершили кражу денег в сумме 12000 рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 46-летняя жительница Долгоруковского района. Расследование проводит Долгоруковское ОП МОМВД России "Тербунский".
2 442
#кража

Комментарии (2)

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Русский проснись

27 минут назад
Стали хуже цыган
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СЛЕСАРЬ

56 минут назад
Не х... себе карманные расходы ...
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