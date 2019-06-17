Безработная украла деньги забравшись в чужой дом

16 июня в ОП обратилась 78-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период с 13 на 14 июня в селе Дубовец неизвестные незаконно проникли в её дом по ул.Школьной и из куртки совершили кражу денег в сумме 12000 рублей.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана неработающая 46-летняя жительница Долгоруковского района. Расследование проводит Долгоруковское ОП МОМВД России "Тербунский".