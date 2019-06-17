В России

9 минут назад

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии

24
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сириийской Республике и теперь может поступать в войска. К 2028 году в ВКС на вооружение должно быть взято сто Ми-28НМ.

«Ночной суперохотник» — ударный боевой вертолет, способный поражать цели в любых погодных условиях и днем, и ночью. Он конструктивно отличается от своего прототипа Ми-28Н: оснащен уникальной надвтулочной РЛС, новыми двигателями, системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО, сообщают "Известия".

24

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Россияне начали больше интересоваться автодомами
Россияне начали больше интересоваться автодомами

11 минут назад

В России
Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека
Жертвами взрыва на танкере в Махачкале стали четыре человека

вчера, 11:46

В России
В Воронежской области в столкновении легковушки и микроавтобуса погибли 8 человек
В Воронежской области в столкновении легковушки и микроавтобуса погибли 8 человек

вчера, 11:28

В России
На поставках сливочного масла в школы Махачкалы похищено 71 млн рублей
2
На поставках сливочного масла в школы Махачкалы похищено 71 млн рублей

вчера, 10:26

В России
Лолита назвала себя потомком Нострадамуса после пророчества о Крыме
Лолита назвала себя потомком Нострадамуса после пророчества о Крыме

вчера, 09:41

В России
Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу
Кот Алибасова сбежал в школу кунг-фу

вчера, 09:24

В России