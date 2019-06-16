Происшествия
57 минут назад
Полку кандидатов в губернаторы Липецкой области прибыло
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ЛДПР официально выдвинула кандидатом в губернаторы Липецкой области Александра Шерина
Сегодня на внеочередной конференции Л РО ЛДПР на должность главы администрации Липецкой области официально выдвинут депутат Государственной Думы ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Таким образом, определился основной круг кандидатов в губернаторы. На этой неделе «Единая Россия» выдвинула на пост главы Липецкой области врио губернатора Игоря Артамонова. КПРФ – Сергея Токарева, партия «Парнас» - Олега Хомутинникова.
Всем кандидатам необходимо собрать 163 подписей муниципальных депутатов.
Таким образом, определился основной круг кандидатов в губернаторы. На этой неделе «Единая Россия» выдвинула на пост главы Липецкой области врио губернатора Игоря Артамонова. КПРФ – Сергея Токарева, партия «Парнас» - Олега Хомутинникова.
Всем кандидатам необходимо собрать 163 подписей муниципальных депутатов.
13 1041
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