Полку кандидатов в губернаторы Липецкой области прибыло

ЛДПР официально выдвинула кандидатом в губернаторы Липецкой области Александра Шерина

Сегодня на внеочередной конференции Л РО ЛДПР на должность главы администрации Липецкой области официально выдвинут депутат Государственной Думы ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.



Таким образом, определился основной круг кандидатов в губернаторы. На этой неделе «Единая Россия» выдвинула на пост главы Липецкой области врио губернатора Игоря Артамонова. КПРФ – Сергея Токарева, партия «Парнас» - Олега Хомутинникова.



Всем кандидатам необходимо собрать 163 подписей муниципальных депутатов.



