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57 минут назад

Полку кандидатов в губернаторы Липецкой области прибыло

13 1041
#выборы #губернатор
Полку кандидатов в губернаторы Липецкой области прибыло

ЛДПР официально выдвинула кандидатом в губернаторы Липецкой области Александра Шерина

Сегодня на внеочередной конференции Л РО ЛДПР  на должность главы администрации Липецкой области официально выдвинут депутат Государственной Думы ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Таким образом, определился основной круг кандидатов в губернаторы. На этой неделе «Единая Россия» выдвинула на пост главы Липецкой области врио губернатора Игоря Артамонова. КПРФ – Сергея Токарева, партия «Парнас» - Олега Хомутинникова. 

Всем кандидатам необходимо собрать 163 подписей муниципальных депутатов.

13 1041
#выборы #губернатор

Комментарии (13)

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Его и * можно

2 минуты назад
Из-за того что партия другая , не та которая же приелась ужу.
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Я

5 минут назад
Я первый!!!
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Самогонщик

8 минут назад
Всем буду наливать по 200 грамм, кто против Едросовцем будет голосовать
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Ау

16 минут назад
Очередные Выборы без выбора
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Антисоветчик

17 минут назад
Только, да точно так они и хотят сделать. Два кандидата, второй на подтанцовках, вообще никчемный, выборы в одну калитку народ не пойдёт, и все кто не пойдёт вдруг "волшебным" образом проголосуют где ни будь в Тербунах или Усмани. Если все придём, то подтасовывать станет сложнее, явка может составить более 100%, сложно будет объяснить что в Липецкой области проживает 1,5 миллиона человек.
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Алтушок

18 минут назад
Если вы не пришли на выборы, то за вас я галочку ставлю
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Asevv

21 минуту назад
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- http://7.ly/moitelo
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Заваркина

38 минут назад
За любого, кроме кандидата от единой россии.
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Только

42 минуты назад
большой явкой можно нанести поражение Артомонову,а при маленькой явке пенсионерки придут обязательно и проголусуют за путинского кандидата,как обычно бывает на местных выборах !
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Рефери

42 минуты назад
Нам половинчатые герои не нужны. Не провел кадровые перестановки до конца,провел в руководство городом некомпетентного человека,не развалил кумовство и коррупцию,которая ему досталась. Не привлек к уголовной ответственности бывших расхитителей и взяточников из областной администрации
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