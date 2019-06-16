Происшествия

сегодня, 18:58

На Соколе, спасая ребенка, утонул мужчина

10 2235
#утопление
На Соколе, спасая ребенка, утонул мужчина
Сегодня на реке Воронеж, в районе улицы Курчатова произошла трагедия.

42-летний мужчина пришел на реку с 5-летним ребенком. Мальчик начал тонуть, мужчина стал его спасать. Ребенка он спас, но сам скрылся под водой. Мужчину обнаружили купающиеся дети, на мелководье.

Фото: evartha.in


10 2235
#утопление

Комментарии (10)

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Беда

10 минут назад
Кто знает фамилию , имя покойного?
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Где на соколе?

16 минут назад
Пион
ответить

Пион

32 минуты назад
Скорее да, чем нет.. ребёнка на месте откачали и отправили в больницу..
ответить

Значит,все таки бухой,

36 минут назад
Пион,
ответить

Как можно спасти 5-ти летнего

36 минут назад
И самому утонуть!!!????Это не взрослый бугай,который за собой потащит!
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Пион

37 минут назад
Саша Отвёрткин, не знаю, был весь синий уже
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Саша Отвёрткин

38 минут назад
бухой ?
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Пион

39 минут назад
Да, это трагедия!! Очень жалко!!! Соболезную.. но это ложь что обнаружили дети на мелководье... его достали мои родственники.. а ребёнка из воды вытащила женщина незнакомая и оказала пмп... зачем врать!?
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В шоке

42 минуты назад
Как 5-ти летний ребёнок оказался на такой глубине на которой утонул взрослый мужик????
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Машуко

50 минут назад
Если плавать не умеешь нахрена лезть в воду?!
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