На Соколе, спасая ребенка, утонул мужчина

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Сегодня на реке Воронеж, в районе улицы Курчатова произошла трагедия.42-летний мужчина пришел на реку с 5-летним ребенком. Мальчик начал тонуть, мужчина стал его спасать. Ребенка он спас, но сам скрылся под водой. Мужчину обнаружили купающиеся дети, на мелководье.