Происшествия
сегодня, 18:58
На Соколе, спасая ребенка, утонул мужчина
10 2235
Сегодня на реке Воронеж, в районе улицы Курчатова произошла трагедия.
42-летний мужчина пришел на реку с 5-летним ребенком. Мальчик начал тонуть, мужчина стал его спасать. Ребенка он спас, но сам скрылся под водой. Мужчину обнаружили купающиеся дети, на мелководье.
Фото: evartha.in
42-летний мужчина пришел на реку с 5-летним ребенком. Мальчик начал тонуть, мужчина стал его спасать. Ребенка он спас, но сам скрылся под водой. Мужчину обнаружили купающиеся дети, на мелководье.
Фото: evartha.in
10 2235
Беда
Где на соколе?
Пион
Значит,все таки бухой,
Как можно спасти 5-ти летнего
Пион
Саша Отвёрткин
Пион
В шоке
Машуко