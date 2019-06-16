Происшествия
16 минут назад
В Хлевенском районе ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку
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Поиски продолжаются уже два дня
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей" распространила ориентировку на поиск пропавшей 79-летней Нины Ивановны Кузовковой, которая 14 мая, ориентировочно в 14:00 ушла из дома по ул. М. Горького Задонска Липецкой области.
До настоящего момента её местонахождение не установлено. Поиски пенсионерки ведутся в том числе в лесу.
До настоящего момента её местонахождение не установлено. Поиски пенсионерки ведутся в том числе в лесу.
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