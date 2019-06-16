Происшествия

16 минут назад

В Хлевенском районе ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку

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#поиск пропавших
В Хлевенском районе ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку

Поиски продолжаются уже два дня

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей" распространила ориентировку на поиск пропавшей 79-летней Нины Ивановны Кузовковой, которая 14 мая, ориентировочно в 14:00 ушла из дома по ул. М. Горького Задонска Липецкой области.

До настоящего момента её местонахождение не установлено. Поиски пенсионерки ведутся в том числе в лесу.
101
#поиск пропавших

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