В Хлевенском районе ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку

Поиски продолжаются уже два дня

Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей" распространила ориентировку на поиск пропавшей 79-летней Нины Ивановны Кузовковой, которая 14 мая, ориентировочно в 14:00 ушла из дома по ул. М. Горького Задонска Липецкой области.



До настоящего момента её местонахождение не установлено. Поиски пенсионерки ведутся в том числе в лесу.