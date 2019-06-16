Происшествия

сегодня, 15:51

Пропавшая в Хлевном девушка нашлась... в Екатеринбурге

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#поиск пропавших
Пропавшая в Хлевном девушка нашлась... в Екатеринбурге

Девушку улетела на слет фанатов компьютерной игры

Как сообщал сегодня GOROD48, в Хлевном накануне пропала 17-летняя девушка.

Как сообщили GOROD48 в областной общественной организации ДНД "Патруль", девушка нашлась. Она оказалась в Екатеринбурге, куда улетела на самолете на слет фанатов компьютерной игры. Там ее и нашли.
2 1045
#поиск пропавших

Комментарии (2)

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дмитрий.

14 минут назад
как откуда деньги. из адекватных вариантов, деньги от родителей или может подзаработала. за какой-то промежуток, т.е копила. а из более современных вариантов. 17 лет, максимализм, тело созрело, считает себя максимально независимой и взрослой. вот на кратковременных "отношениях" и нафармила деньжат от парней у которых * вместо мозгов. отношений уже и нет в помине, а деньжата остались.
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BLOOD_JO

30 минут назад
ОТКУДА У НЕЁ БАБЛО НА ТАКОЕ РАССТОЯНИЕ?
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