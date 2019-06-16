Пропавшая в Хлевном девушка нашлась... в Екатеринбурге

Девушку улетела на слет фанатов компьютерной игры

Как сообщал сегодня GOROD48, в Хлевном накануне пропала 17-летняя девушка.



Как сообщили GOROD48 в областной общественной организации ДНД "Патруль", девушка нашлась. Она оказалась в Екатеринбурге, куда улетела на самолете на слет фанатов компьютерной игры. Там ее и нашли.

