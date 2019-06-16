Лаврищев помог сборной «Центра» завоевать «бронзу», а его… выгнали из клуба

Возможен ли переход вундеркинда в "Металлург"?

Взлет и падение пережил всего за один день 20-летний нападающий из Ельца Дмитрий Лаврищев, которого в минувшем сезоне признали лучшим молодым игроком группы «Центр» второго дивизиона.

Вчера в турнире молодых игроков «Переправа» в Саранске Лаврищев помог сборной «Центра» завоевать «бронзовые» медали.

В матче за 3-е место с командой «Урала-Поволжье» тренеры «центральной» сборной не стали мариновать лучшего молодого бомбардира лиги (13 голов) на скамейке, а выпустили его в стартовом составе. И результат не заставил себя ждать: Лаврищев забил второй и четвертый голы своей команды (соответственно, на 46-й и 66-й минутах) и помог «Центру» выиграть матч – 5:1.

Дмитрий получил заслуженную «бронзовую» медаль и мог бы со спокойной душой возвращаться в свою команду «Ротор-2», в которой раскрылся в минувшем сезоне. Но… возвращаться оказалось некуда.

Волгоградцы объявили о том, что не желают продлевать контракт со своим лучшим бомбардиром, который в прошлом сезоне успел еще и дебютировать в ФНЛ, сыграв в последнем туре 19 минут за основной «Ротор» в домашнем матче против «Чертаново» (1:2). По информации GOROD48, клуб и игрок не договорились по финансовым условиям нового соглашения.







Сейчас Лаврищев открыт для предложений. Хотелось бы, чтобы в борьбу за него смог вмешаться липецкий «Металлург», которому после ухода лучшего бомбардира Николая Иванникова как раз требуется голеодор. Вдобавок Лаврищев – местный (уроженец Липецкой области), да к тому же – лимитчик.



Победителем турнира "Переправа" стала сборная группы "Запад", которая в финале взяла верх над сборной России (U-20) - 2:1.





Фото vk.com/rotor2

