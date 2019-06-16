«Застывшее время»: таинственный колодец в заброшенной деревне

Неподалёку от Грязей на границе Липецкой и Тамбовской областей остались опустевшие деревни.



Шумиловка и Воронки - когда-то здесь были обычные для советских деревень условия цивилизации. Сейчас оставшимся жителям приходится существовать без привычного комфорта. Питьевую воду набирают в колодце, найти который под силу лишь местным. Магазина нет - от сельпо остались лишь разгромленные прилавки. Зато вокруг - красивые места и тихая речка с желтыми кувшинками.



Дома сохранились неплохо - помимо икон, очень много картин на стенах, вырезок из журналов, постеров, календарей. Хозяин одного из домов держал пасеку - остались соты и банка с мёдом. К деревням ведёт проселочная дорога, а вокруг - бесконечные просторы полей.



