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Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас в Instagram.
«Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Он благодарит IBF за поддержку и в будущем поборется за пояс в тяжелом весе», — написал он.
Теперь титул отходит кубинцу Юниеру Дортикосу, нокаутировавшему 16 июня Эндрю Табити.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально лишил Усика полноценного титула чемпиона в первом тяжелом весе, присвоив ему звание чемпиона «в отпуске».
13 июня сообщалось, что украинец отказался от боя с Александром Поветкиным из-за политической ситуации, сообщает iz.ru
«Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Он благодарит IBF за поддержку и в будущем поборется за пояс в тяжелом весе», — написал он.
Теперь титул отходит кубинцу Юниеру Дортикосу, нокаутировавшему 16 июня Эндрю Табити.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) официально лишил Усика полноценного титула чемпиона в первом тяжелом весе, присвоив ему звание чемпиона «в отпуске».
13 июня сообщалось, что украинец отказался от боя с Александром Поветкиным из-за политической ситуации, сообщает iz.ru